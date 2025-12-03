Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη»

Στις 19.00 αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που καταγράφει ήδη ρεκόρ πωλήσεων. Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Κατά την είσοδό του στο Παλλάς, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε:
«H αποψινή βραδιά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως για τους εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες που ήρθαν σήμερα εκτός ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουν τι έχει να καταθέσει για την επόμενη μέρα, μετά τη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, που μπήκε με το βιβλίο του».
Στην αίθουσα υπάρχει τιμητική θέση, με ένα τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2025.
Ο κόσμος που άρχισε να φτάνει από νωρίς το απόγευμα, σχημάτιζε μεγάλες ουρές έξω από το χώρο που γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου.
Μέχρι στιγμής, έχουν φτάσει στο Παλλάς οι κύριοι: Μπάρκας, Μεϊκοπουλος, Βασιλειάδης, Σαρακιωτης, Ζαμπαρας
και Συμεών Κεδίκογλου και η κυρία Δώρα Αυγέρη.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα όσα συμβαίνουν, στην παρουσιάση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Παλλάς.