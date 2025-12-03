Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη»

Πολιτική

Ο κόσμος άρχισε να φτάνει από πολύ νωρίς έξω από το Παλλάς, περιμένοντας υπομονετικά να ανοίξουν οι πόρτες
Στις 19.00 αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που καταγράφει ήδη ρεκόρ πωλήσεων. Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος. 

18:37 | 03.12.2025
Live η παρουσίαση της «Ιθάκης»
18:35 | 03.12.2025
Η Αθηνά Λινού

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα,
18:34 | 03.12.2025
Ο Χρήστος Γιαννούλης

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα,
18:33 | 03.12.2025
Γεμίζει το Παλλάς λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης
18:31 | 03.12.2025
Η άφιξη της Έφης Αχτσιόγλου
18:28 | 03.12.2025
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιάννης Ραγκούσης έφτασαν στο Παλλάς
18:25 | 03.12.2025
Γιώργος Καραμέρος: Διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν η «Ιθάκη»

Κατά την είσοδό του στο Παλλάς, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε:

«H αποψινή βραδιά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως για τους εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες που ήρθαν σήμερα εκτός ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουν τι έχει να καταθέσει για την επόμενη μέρα, μετά τη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, που μπήκε με το βιβλίο του».

18:20 | 03.12.2025
18:19 | 03.12.2025
18:19 | 03.12.2025
18:18 | 03.12.2025
Κοσμοσυρροή έξω από Παλλάς
18:05 | 03.12.2025
Τιμητική θέση για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Στην αίθουσα υπάρχει τιμητική θέση, με ένα τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2025.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
18:04 | 03.12.2025
Οι πόρτες άνοιξαν για τον κόσμο στις 19.00
18:01 | 03.12.2025
Πλήθος δημοσιογράφων έξω από την αίθουσα
17:56 | 03.12.2025
Ουρές έξω από το Παλλάς

Ο κόσμος που άρχισε να φτάνει από νωρίς το απόγευμα, σχημάτιζε μεγάλες ουρές έξω από το χώρο που γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου. 

17:54 | 03.12.2025
Οι καλεσμένοι φτάνουν ο ένας μετά τον άλλον

Μέχρι στιγμής, έχουν φτάσει στο Παλλάς οι κύριοι: Μπάρκας, Μεϊκοπουλος, Βασιλειάδης, Σαρακιωτης, Ζαμπαρας 
και Συμεών Κεδίκογλου και η κυρία Δώρα Αυγέρη.

17:52 | 03.12.2025
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα όσα συμβαίνουν, στην παρουσιάση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Παλλάς.

