Ο Αλέξης Τσίπρας περνά στην επίθεση – Τα λάθη της κυβέρνησης στην οικονομία θα αναδείξει στην ομιλία του στο Βελλίδειο

Ιδιαίτερα σκληρός εναντίον της κυβέρνησης αναμένεται να εμφανιστεί στην σημερινή (05.09.2025) του ομιλία στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύοντας όλα τα λάθη της κυβέρνησης στην οικονομία με συγκεκριμμένα στοιχεία και αριθμούς .

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στο Βελλίδειο αναμένεται να βρεθούν πολλά στελέχη της ευρύτερης αριστεράς, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να βρεθούν κοντά στο κόμμα που αναμένεται να φτιάξει.

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να αναφερθεί στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην οικονομία, αλλά και συνολικά σε όσα συμβαίνουν στην χώρα, ενώ θα ξεδιπλώσει και το όραμα του για την Ελλάδα του 2030.

Στην ομιλία του θα παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων» αναμένεται να αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός .

Θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Ταυτόχρονα αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχο η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επισημάνει ότι… «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες, αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει.

Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο κράτος», στη παραγωγή, στην στήριξη της εργασίας, στη δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.