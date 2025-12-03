Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το βιβλίο «Ιθάκη» στον πρώτο αναγνώστη που το αγόρασε – Η αφιέρωσή του

«Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός» είπε ο πρώτος αναγνώστης του βιβλίου
Αλέξης Τσίπρας
Η αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα στον πρώτο αναγνώστη του βιβλίου «Ιθάκη» / OrangePress

«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, Μιχάλη, με πολλή αγάπη». Αυτή είναι η αφιέρωση που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στον Μιχάλη, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τα Τρίκαλα στην Αθήνα και ήταν ο πρώτος που αγόρασε το βιβλίο.

Σε ερώτηση αν του είπε κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι προσπάθησε να του χαρίσει το βιβλίο «επειδή πήγε καλά, για να του φέρει γούρι», αλλά δεν δέχθηκε.

«Πιστεύω ο Αλέξης ήθελε να μιλήσει για την επιστροφή του (με το βιβλίο), πανηγυρίζουμε» σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης είχε έρθει στην Αθήνα από τα Τρίκαλα κατά την κυκλοφορία του βιβλίου και είχε πει:

«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη. […] Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, είχε εκφράσει την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που έκλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, είχε τονίσει ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός.

Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».

