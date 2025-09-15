Ο απόηχος της εμφάνισης Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Η μετεκλογική συνεργασία, η επιστροφή Τσίπρα και ο 13ος μισθός

Μήνυμα προς τους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις εκλογές, καθώς είναι έτοιμο να συνεργαστεί και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις προκειμένου να φύγει η ΝΔ έστειλε χθες (14.9.2025) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στο Βελλίδειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών επεσήμανε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να «υπονομεύσει» το πρόγραμμα του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα μπούμε σε πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το πρόγραμμα μας».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ηττηθούν, να πάνε στην αντιπολίτευση».

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει με ποια κόμματα και με ποια πρόσωπα θα συνεργαστεί μετεκλογικά για να προωθήσει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης, εφόσον προσεγγίσει τον στόχο του για «νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί για κανέναν λόγο με την ΝΔ.

Για το θέμα των πολιτικών συσχετισμών πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να επινοήσω, να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας», ενώ όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενες απώλειες του ΠΑΣΟΚ από την πιθανή επιστροφή Τσίπρα με την ίδρυση νέου κόμματος υποστήριξε πως είτε μείνει ο πρώην πρωθυπουργός στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε τον διασπάσει, δεν αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δε θα συμμετέχω σε μια συζήτηση που διακινείται στο παρασκήνιο και διευκολύνει τη ΝΔ να αλλάζει την ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι χτισμένο σε πολύ γερά θεμέλια, έχει σκληρό μέταλλο», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απευθυνόμενος επί της ουσίας στον Αλέξη Τσίπρα ισχυρίστηκε ότι: «Οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση και βλέπουν ποιοι πέτυχαν με τις δικές τους δυνάμεις και ποιοι έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα».

Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε δε ότι «μην με βάζετε, μην βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα». Εγώ – είπε – ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον ελληνικό λαό, ούτε έχω προστάτες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητούσε εκλογές γιατί, όπως είπε, είναι ανάγκη να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο κράτος και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση επί όλων των θεμάτων, άφησε να εννοηθεί βέβαια ότι το κόμμα του θα ψηφίσει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ΝΔ, έσπευσε να εξηγήσει ότι εισηγείται 13ο μισθό στο δημόσιο και όχι 14ο, καθώς γνωρίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θέλει αποκλίσεις, αλλά δεσμεύεται για ένα άλλο μοντέλο που θα δημιουργήσει υγιή περιθώρια.

Τόνισε ακόμα ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα κοστολογημένες και ότι αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτησης.