Πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με βαριές αιχμές για «άδηλο σχέδιο»

Η επικεφαλής του κινήματος κατηγορεί τον μέχρι πρότινος στενό συνεργάτη της για διχαστική στάση, υπονόμευση της ενότητας και παραβίαση της πολιτικής γραμμής
Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
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Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε την Κυριακή (02.08.2026) στη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», επισφραγίζοντας με τον πλέον ηχηρό τρόπο τη σύγκρουση που είχε εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό του νεοσύστατου κόμματος. Η απόφαση συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, με την οποία η πρόεδρος του κινήματος αποδίδει στον δημοσιογράφο και μέχρι πρότινος στενό συνεργάτη της συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, έπληξαν την ενότητα και την πολιτική φυσιογνωμία της παράταξης.

Στο δελτίο Τύπου που το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κάνει λόγο για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» του Θανάση Αυγερινού, ενώ του καταλογίζει ότι με δημόσιες παρεμβάσεις και ενέργειές του παραβίασε τη θεμελιώδη αρχή του κινήματος περί μη συνεργασίας με κόμματα του πολιτικού συστήματος. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενέργειες που «υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος», ενώ γίνεται ακόμη και αναφορά σε «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του».

Η ανακοίνωση ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, καθώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες θέτουν τον Θανάση Αυγερινό εκτός του κινήματος, σηματοδοτώντας την οριστική ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της παράταξης επιχείρησε, ωστόσο, να απευθύνει ταυτόχρονα μήνυμα προς τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος, καλώντας τους να διαφυλάξουν τη συνοχή του. «Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά στο κλείσιμο της δήλωσής της.

Η διαγραφή του Θανάση Αυγερινού αποτελεί την κορύφωση μιας εσωκομματικής κρίσης που είχε εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες με εκατέρωθεν αιχμές και δημόσιες τοποθετήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχουν πλέον περάσει σε ανοιχτή σύγκρουση.

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