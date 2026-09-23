Το ΥΠΕΞ απαντάει στην Τουρκία για την Τριπολιτσά: Η ιστορία δεν παραγράφεται με αναρτήσεις

«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ, στα όσα αναφέρει στον επίσημο λογαριασμό του, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Στην ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας για τα 205 χρόνια από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, την αναφέρουν ως «Σφαγή του Μοριά» και γράφουν μεταξύ άλλων ότι «τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες που δολοφονήθηκαν βάναυσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η ιστορία δεν παραγράφεται

«Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας» αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».