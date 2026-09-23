ΣΥΡΙΖΑ: «Ο πρωθυπουργός να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας» – Επίθεση Πολάκη και καταγγελίες για θεσμικό πλαίσιο και ελεγκτικούς μηχανισμούς

Νέα, ιδιαίτερα οξεία πολιτική σύγκρουση προκαλεί η υπόθεση της πλασμαφαίρεσης και, ευρύτερα, η λειτουργία ιδιωτικών δομών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του “wellness”, του “longevity” και της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να στρέφει πλέον ευθέως τα πυρά του κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και να καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον αποπέμψει.

Με κοινό δελτίο Τύπου των Τομέων Υγείας και Διαφάνειας, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Άδωνι Γεωργιάδη, επαναφέροντας παράλληλα στο επίκεντρο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τον πρώην υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

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Αφορμή για τη νέα αντιπαράθεση αποτέλεσε η σύγκρουση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον βουλευτή Χανίων και τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη γύρω από δημοσίευμα και αναρτήσεις σχετικά με ιδιωτικό κέντρο και υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός Υγείας έχει απορρίψει κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Υποστηρίζει ότι η κλινική την οποία είχε επισκεφθεί «ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης» και χαρακτηρίζει το σχετικό δημοσίευμα ψευδές και συκοφαντικό.

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Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον χώρο του longevity και ότι η επιχείρηση προτίθεται να κινηθεί δικαστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποπεμφθεί ο Γεωργιάδης

Η Κουμουνδούρου, ωστόσο, κλιμακώνει την πολιτική πίεση και ζητά πλέον παρέμβαση του πρωθυπουργού.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπεί, την κοινωνία και τη χώρα. Καλούμε τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει», αναφέρει το κοινό δελτίο Τύπου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει τη σημερινή αντιπαράθεση με τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει στις 18 Σεπτεμβρίου για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της Υγείας και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από υπηρεσίες αισθητικής, ευεξίας και «αναγεννητικής» ιατρικής.

Στις 18 Σεπτεμβρίου είχε ζητήσει πολιτικές και θεσμικές απαντήσεις από τους Γεωργιάδη, Πλεύρη και Πατούλη.

Στη νέα παρέμβασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατυπώνει βαρύτατους ισχυρισμούς περί πολιτικών και θεσμικών ευθυνών για την κατάσταση των ελέγχων.

Στο επίκεντρο και ο Γιώργος Πατούλης

Ιδιαίτερη θέση στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ κατέχει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, στον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει αποδώσει ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους σε ιδιωτικές δομές και έχει ζητήσει την παραίτησή του.

Ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης έχει δηλώσει δημοσίως ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε απλό παθολογικό ιατρείο και ότι επιτρέπεται σε νοσηλευτικές δομές. Έχει επίσης θέσει το ερώτημα ποιος προμήθευσε και ποιος έλεγξε το επίμαχο μηχάνημα, ενώ σε νεότερες δηλώσεις του υποστήριξε ότι ο ΙΣΑ εξαπατήθηκε ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό δηλώθηκε.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που ακολούθησε για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τη χρήση πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει στις 9 Σεπτεμβρίου ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ενώ είχε ζητήσει έρευνα από τον ΙΣΑ.

Μετωπική Πολάκη – Γεωργιάδη

Στο πολιτικό επίπεδο, η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή προσωπική σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Υγείας και του Παύλου Πολάκη.

Ο βουλευτής Χανίων κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι είχε προβάλει ιδιωτικό κέντρο το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που αναπαρήγαγε ο ίδιος, συνδεόταν με υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός απαντά ότι αυτό είναι ψευδές και ότι η επίσκεψή του αφορούσε επένδυση στον χώρο του longevity.

Με τη σημερινή δήλωσή του ο Παύλος Πολάκης ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Υγείας είναι «βαρύτατα εκτεθειμένος ηθικά, θεσμικά, πολιτικά και προσωπικά».

Παράλληλα, επικαλείται την ιδιότητά του ως γιατρού για να υποστηρίξει ότι έχει υποχρέωση να προειδοποιεί για πρακτικές τις οποίες χαρακτηρίζει «τσαρλατανισμό» και συνδέει την αντιπαράθεση με παλαιότερες κυβερνητικές ρυθμίσεις για αισθητικές ιατρικές πράξεις και τη χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου.

Από την πλασμαφαίρεση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Πίσω από τη σφοδρή προσωπική αντιπαράθεση διαμορφώνεται πλέον ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα για το ποιος ελέγχει τις ιδιωτικές δομές που παρέχουν ή διαφημίζουν υπηρεσίες “longevity”, “wellness” και αναγεννητικής ιατρικής και με ποιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργούν.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται αντιμέτωποι με ερωτήματα για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τους ελέγχους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση από την ευθύνη συγκεκριμένων επαγγελματιών σε ενδεχόμενες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες.