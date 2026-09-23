Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα – Το μήνυμα στην Τουρκία

Μήνυμα με φόντο τις εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επόμενη εκλογή, όχι για την επίτευξη ενός πολιτικού ρεκόρ, αλλά για τη συνέχιση των αλλαγών στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Επιδιώκουμε τρίτη εκλογή όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς».

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Ο κ. Μητσοτάκης έκανε σειρά πολιτικών αναφορών ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις μεταρρυθμίσεις, έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, ενώ προανήγγειλε ότι την άνοιξη του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil για φυσικό αέριο.

«Πρέπει να δουλέψουμε δύο φορές πιο σκληρά»

Αναφερόμενος στην πορεία της κυβέρνησης και στις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να συνεχίσει να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Η δημοσιονομική πειθαρχία μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες», σημείωσε.

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Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ, λέγοντας: «Πρέπει να δουλέψουμε δύο φορές πιο σκληρά για να πείσουμε τους Έλληνες ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους».

«Δεν υπάρχει σύγκριση με το πού ήταν η Ελλάδα το 2019, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Αρκετές ακόμη μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε, σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες που θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης τετραετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα παραμένει «παράγοντας σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά», συνδυάζοντας, όπως είπε, την ανάπτυξη με τη δημοσιονομική πειθαρχία.

«Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν το 2026 ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις χώρες των G7», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα προς την Τουρκία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται απειλές.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απόλυτα σαφές», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά» και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

«Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε», ανέφερε.

Την άνοιξη του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil

Στο μέτωπο της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil για φυσικό αέριο.

«Η Ελλάδα είναι ηγέτης για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά γνωρίζουμε ότι θα βασιζόμαστε στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ρεύματος για το ορατό επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ και στον ρόλο της χώρας ως κόμβου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή.

«Ανοίγουμε νέους διαδρόμους συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Πριν χρόνια απλώς εισάγαμε αέριο. Τώρα εισάγουμε αέριο από τον κάθετο διάδρομο για να το στείλουμε στους βόρειους γείτονές μας, για να παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια», σημείωσε.

Το μήνυμα στους ομογενείς

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και στην εικόνα που, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί διεθνώς για τη χώρα.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ομογενειακών οργανώσεων, τόνισε: «Μπορείτε να αισθάνεστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα».

«Για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να πηγαίνω στο εξωτερικό και να με ρωτάνε ένα μόνο πράγμα: “Πώς το κάνατε; Πώς γυρίσατε την πορεία της Ελλάδας;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.