Ο Γεωργιάδης έκανε καρδούλα στη γυναίκα που τον υπερασπίστηκε στο «Γεννηματάς»: «Καταστρέψατε την προπαγάνδα της αριστεράς»

Τα χνάρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου ακολούθησε για λίγο ο Άδωνις Γεωργιάδης που έκανε καρδούλα στην γυναίκα που τον υπερασπίστηκε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όταν ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται συνδικαλιστές.

Το επεισόδιο έγινε την Παρασκευή (16.01.2026) όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε την κλινική της Ματίνας Παγώνη στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για την κοπή της πίτας. Τότε συνδικαλιστές ξεκίνησαν να του επιτίθονται λεκτικά με μία γυναίκα να αντιδρά και να υπερασπίζεται τον υπουργό Υγείας λέγοντας πως είναι πολύ ευχαριστημένη για την δουλειά που έχει κάνει στο ΕΣΥ.

Δείτε το περιστατικό στο 00.12:

Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα… pic.twitter.com/CZD5aQXYST — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 16, 2026

Σε συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Υγείας στο Action 24 το βράδυ του Σαββάτου, ευχαρίστησε δημόσια την γυναίκα, της είπε «σ’ αγαπώ» και της σχημάτισε με τα δάχτυλά του μια καρδιά, σαν αυτή που κάνει συνήθως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και γίνεται viral.

«Θέλω να πω στην κυρία αυτή που δεν γνωρίζω “σας αγαπώ και σας ευχαριστώ”. Μια απλή κυρία είπε την αλήθεια της και κατέστρεψε την όλη την προπαγάνδα της αριστεράς» είπε και της έκανε κανονική καρδιά.

Εκεί δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εγώ κάνω κανονικές καρδιές. Δεν είναι fake σαν της Ζωής».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε το σχετικό βίντεο με το επεισόδιο στο «Γεννηματάς» στα social media σχολιάζοντας πως η αριστερά είναι «συμμορία της μιζέριας» και πως προβλέπει «νέα κλάματα από την αριστερά».

«Δείτε το βίντεο της χρονιάς! Είμαι στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεμπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την “Συμμορία της μιζέριας” με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά», έγραψε.