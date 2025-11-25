Ο Γιάνης Βαρουφάκης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν έχω διαβάσει την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία – Μεταμφιέζει την ενοχή του σε αφέλεια»

Το πρωί της Τρίτης, 25.11.2025, ο γενικός Γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, μίλησε σχετικά με τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε με τίτλο Ιθάκη.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιάνης Βαρουφάκης στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, μίλησε στην ΕΡΤ και ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικα με όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και περιγράφει την αλήθεια όπως εκείνος την βίωσε.

Ξεκινώντας ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε αρχικά αστειευόμενος ότι «δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία».

«10 χρόνια τώρα προσπαθεί να κάνει το κρέας ψάρι και να το παίξει αφελής», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης και σχολίασε ως μεγαλύτερο επίτευγμα της Τρόικα τον Αλέξη Τσίπρα και δηλώνει πως με το βιβλίο αυτό «μεταμφιέζει την ενοχή του σε αφέλεια».

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε: «Τους τα είχε δώσει όλα και τον τιμωρούσαν. Θέλανε όχι μόνο να υπογράψει μνημόνιο, θέλανε να τον εξευτελίσουν».

Ανέφερε ότι, παρά τις παραχωρήσεις που έγιναν από την ελληνική πλευρά, οι ηγέτες των θεσμών ήθελαν να υπογράψει μνημόνιο, με αποτέλεσμα το δημοψήφισμα να γίνει με κύριο στόχο τη νομιμοποίηση της συνθηκολόγησης.

«Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το «όχι» «ναι»» συμπλήρωσε ακόμη μεταξύ άλλων.

«Για τα κουπόνια, είναι σα να σου δίνουν bentley και ferrari και να ξινίζεις μούτρα. παρόμοιο σύστημα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες χώρες.

«Ο τίτλος ήταν δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών μέσω taxisnet είναι σαν να βαφτίζεις μια tesla σε πατίνι. Το να το ευτελίζεις λέγοντας για κουπόνια είναι λόγος που δεν θα διαβάσω το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή στη Φρανκφούρτη γίνεται μια συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό είναι το σύστημα που πρότεινα. Αλλά να το παρουσιάζει ως κουπόνια που τα έμαθε στο τέλος του εξαμήνου είναι απόδειξη της ποιότητας του ανδρός» Βαρουφάκης.

«Το να χαρακτηρίζει κουπόνια ένα σύστημα παράλληλων πληρωμών, πολύ προηγμένο για την εποχή του είναι εξευτελιστικό για τον ίδιο. Ο βασικός λόγος που με επέλεξε για υπουργό Οικονομικών ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών» πρόσθεσε.

Όπως είπε ήταν «ο όρος που είχε θέσει το σύστημα αυτό πληρωμών. Είναι εξευτελιστικό να λέει ότι το έμαθε στο τέλος του 6μήνου και να το χαρακτηρίζει ως κουπόνια».

«Έχω κάνει επικοινωνιακά λάθη. Το πιο αμείλικτο ερώτημα είναι με εκείνα που ήξερες τότε τι θα έκανες διαφορετικά. Ήταν εκείνη η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο, πήραμε μία παράταση 4 μηνών την οποία εκμεταλλεύτηκε για να υπογράψει», ανέφερε σχετικά με τα δικά του λάθη, και μέσα έβαλε και τη φωτογράφιση με τη σύζυγό του στην οποία ζήτησε και δημόσια συγγνώμη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

«Το Paris Match ήταν ανοησία και ζητώ συγγνώμη στη σύζυγό μου Δανάη Στράτου και θα της το ζητώ αιώνια», είπε χαρακτηριστικά.

«αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να τον εμπιστευτεί ο λαός για ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει, για ένα κόμμα που δεν υπάρχει, στη βάση “εγώ είμαι”. Θέλει να κάνει κριτική στη βάση της ματαιοδοξίας», είπε ασκώντας κριτική στα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σχετικά με όσα ακούστηκαν για το ότι επεδίωκε να φύγει η χώρα από το ευρώ και να επιστρέψει στη δραχμή ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε: «από το 2011 έλεγα δεν θέλω να πάω στη δραχμή όπως κανένας σοβαρός υπουργός Άμυνας δεν θέλει τον πόλεμο αλλά προετοιμάζεται γι’ αυτόν. Δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ αλλά είναι απόλυτη ανοησία ότι το χειρότερο είναι να βγούμε από το ευρώ Το χειρότερο είναι να ερημοποιηθεί η χώρα μέσα στο ευρώ και να γίνουμε Κόσοβο όπως σήμερα. Βγαίνουν ευρώ από τα ΑΤΜ αλλά δεν έχεις περιθώρια κίνησης».