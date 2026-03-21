Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε στίχος σε techno τραγούδι

Ένας DJ από τη Μόσχα με τη χρήση AI, έφτιαξε το τραγούδι με τον Γιάνη Βαρουφάκη το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία μεταξύ των νέων στα κλαμπ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Ο Γιάννης Βαρουφάκης / Eurokinissi

Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης έχει μεγάλη επιτυχία στη Ρωσία και όχι για τα πολιτικά του πιστεύω αλλά επειδή έχει γίνει στίχος σε techno κομμάτι στα κλαμπ της Ρωσίας.

Ένας DJ από τη Μόσχα με τη χρήση AI, έφτιαξε το τραγούδι με τον Γιάνη Βαρουφάκη το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία μεταξύ των νέων στα κλαμπ της Ρωσίας.

Το κομμάτι που έχει γίνει viral επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης».

Βέβαια οι περισσότεροι ακροατές μάλλον δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης και απλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματος με τα μπιτ της techno.

Για το πλήθος που γεμίζει τα κλαμπ, το όνομα λειτουργεί αποκλειστικά ως ηχητικό μοτίβο, χωρίς καμία πολιτική ή προσωπική σημασία — απλώς ένας ήχος που «κουμπώνει» αρμονικά με τη μουσική.

