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Πολιτική

Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει δορυφόρος του Τσίπρα» – Η δήλωση Πάνα για τις συνεργασίες που άναψε φωτιές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «διαβάζει» τη δήλωση του βουλευτή της Χαριλάου Τρικούπη για την ΕΛΑΣ ως άνοιγμα - «Κάλυψε το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει»
Απόστολος Πάνας
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Νέο μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ ανοίγει ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Απόστολου Πάνα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση του βουλευτή της Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαιώνει την πολιτική προσέγγιση των δύο πλευρών και κατηγορεί το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει μετατραπεί σε «δορυφόρο» του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί, μάλιστα, να συνδέσει τη δήλωση του Απόστολου Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση για τις προγραμματικές συγκλίσεις ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιστρατεύοντας τη δική του αριθμητική: μετά, όπως αναφέρει, την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε «αντιγράψει το 80%» του προγράμματός της, ο βουλευτής ήρθε τώρα «να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει».

Αφορμή για τη νέα κυβερνητική επίθεση αποτέλεσε η συνέντευξη του Απόστολου Πάνα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και ειδικότερα η απάντησή του σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; […] Πού είναι το κακό;», ανέφερε ο βουλευτής.

«Κάλυψε το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αξιοποίησε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση για να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει τις προγραμματικές συγγένειες που αναγνωρίζει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ ως ένδειξη μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν περιορίστηκε, πάντως, στη δήλωση Πάνα, αλλά άνοιξε συνολικά τη βεντάλια της επίθεσης προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής», ανέφερε.

Στη συνέχεια επανέφερε μια σειρά από μέτωπα στα οποία η κυβέρνηση έχει συγκρουστεί το τελευταίο διάστημα με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τα Τέμπη έως την πρόταση δυσπιστίας και την οικονομική πολιτική.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ΠΑΣΟΚ «πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών», ενώ στη συνέχεια «συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου».

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι «εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων».

«Κόμμα “δορυφόρος” του Τσίπρα»

Η ανακοίνωση καταλήγει με την πλέον ευθεία πολιτική αιχμή προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως πολιτικά εξαρτώμενο από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», αναφέρει.

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