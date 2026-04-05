Ο Κώστας Σκρέκας ζήτησε την άμεση άρση της ασυλίας του από την Παρασκευή: «Δεν θα επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη»

«Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης» αναφέρει ο Κώστας Σκρέκας
Κώστας Σκρέκας
Την άμεση άρσης της ασυλίας του ζήτησε από την Παρασκευή (03.04.2026) ο Κώστας Σκρέκας, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Σκρέκας είχε υποβάλλει και την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ενώ στην επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή η πρόθεση παραβίασης του νόμου

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει την παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Κυριακή, ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ζήτησαν επίσης άμεση άρση της βουλευτικής ασυλίας και αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιστολή παραίτησης του Κώστα Σκρέκα από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης. Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θεωρώ υποχρέωσή μου να μην επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.

Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη ευθύνης. Πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές, η στάση των πολιτικών προσώπων οφείλει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της δημόσιας ζωής.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου, ώστε να διερευνηθεί ταχύτατα και σε βάθος η υπόθεση και να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.

Με τιμή,
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Πολιτική
