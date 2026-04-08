Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει μέσω TikTok το μπλόκο στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Με ένα βίντεο στο Tiktok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26) την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media.

Μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου στις 13:00 για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται πως τον Φεβρουάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει πως: «Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από τον ψηφιακό εθισμό, και αυτό θα πρέπει βεβαίως να γίνει μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για τη δική μου κυβέρνηση».

Η διάταξη που αναμένεται να ανακοινωθεί έχει μελετηθεί διεξοδικά σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίως σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε social media που δεν διαθέτουν έδρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάποιες από τις εταιρείες εδρεύουν στην Ιρλανδία και υπόκεινται είτε στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο είτε σε αυστηρότερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να «υπενθυμίσει» στις εταιρείες τον «κόφτη» για παιδιά κάτω των 15 ετών, καλώντας τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα εργαλεία για την επαλήθευση της πραγματικής ηλικίας των χρηστών και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, οι πλατφόρμες θα μπορούν να αξιοποιήσουν ως πρόσθετο φίλτρο ελέγχου την εφαρμογή Kids Wallet, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται ευρέως για γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι μεμονωμένοι περιορισμοί δεν επαρκούν και προκρίνουν μια πιο γενικευμένη απαγόρευση, εμπνεόμενοι από το παράδειγμα της Αυστραλίας, πάντα όμως εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών κανονιστικών αρμοδιοτήτων. Η απαγόρευση θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις η νομοθετική πρωτοβουλία κατατεθεί στη Βουλή, με στόχο την ευρύτερη συναίνεση, καθώς το θέμα υπερβαίνει τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές και βρίσκει ευρεία κοινωνική αποδοχή σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης.