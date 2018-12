Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “αποκάλυψε” τον άνθρωπο που… “λύνει και δένει” στη ΝΔ

View this post on Instagram

Ο Γιάννης που ξέρει τα πάντα… Είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλα τα γραφεία της ΝΔ. Είναι ο μόνος που έχει το ελεύθερο να μπαίνει όποτε θέλει στον περιβόητο πρωινό καφέ χωρίς να χτυπά καν την πόρτα. Είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση ακόμη και στον Πρόεδρο, χωρίς να ζητήσει ραντεβού. Είναι ο Γιάννης που ακούει τα πάντα, αλλά και όλοι τον εμπιστεύονται. Ο Γιάννης Κομνηνός που εργάζεται στην Νέα Δημοκρατία εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια. Από της 2 Φεβρουαρίου του 1989 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τον ξέρουν βέβαια όλοι. Γιατί από τα ξημερώματα ως το βράδυ, είναι πανταχού παρών σε όλους τους ορόφους -πάντα με την ποδιά του και το δίσκο του με τους καφέδες- και πάντα με χαμόγελο. Είναι σίγουρα ο μόνος που ξέρει τα χούγια αλλά και πώς έπιναν τον καφέ τους όλοι ανεξαιρέτως οι αρχηγοί της ΝΔ τα τελευταία 30 χρόνια. Στη Ρηγίλλης, στη Συγγρού και τώρα στην Πειραιώς. Την Πέμπτη το μεσημέρι στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των εργαζομένων στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιάννης αιφνιδιάστηκε. Ο γενικός διευθυντής Νίκος Παπαθανάσης, δίνοντας το λόγο στους γραμματείς του κόμματος για να πουν τα χρόνια πολλά, κάλεσε ξαφνικά στο μικρόφωνο το Γιάννη. Η αίθουσα του ισογείου πραγματικά τραντάχθηκε από ένα αυθόρμητο χειροκρότημα και τις επευφημίες ολόκληρης της ΝΔ. «Και του χρόνου κυβέρνηση» είπε ο Γιάννης και τα είπε όλα. Τελικά είμαστε όλοι προσωρινοί μπροστά στον Γιάννη!