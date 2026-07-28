Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το παρών έχουν δώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον Γιώργο Καραμέρο, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καθώς και πλήθος συνεργατών και υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα.
Αλέξης Τσίπρας, ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας από το Σεράφειο συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων.

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη με τη δημιουργία νέων δήμων, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις μέσω νέων θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις βασικές προτεραιότητες της πρότασης.

Ο Χάρης Δούκας μαζί με τον Γιώργο Καραμέρο
Ο Χάρης Δούκας μαζί με τον Γιώργο Καραμέρο
Η Θεώνη Κουφονικολάκου
Η Θεώνη Κουφονικολάκου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Ο Γιάννης Μόραλης
Ο Γιάννης Μόραλης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Το παρών έχουν δώσει μέχρι στιγμής ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον Γιώργο Καραμέρο, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καθώς και πλήθος συνεργατών και υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα.

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