Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον Ρούμπερτ Μέρντοχ – Ποιοι κάθισαν στο τραπέζι

Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Στο γεύμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας Ρούμπερτ Μέρντοχ, που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.