Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία: Καμία πιθανότητα να υποχωρήσουμε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμήνυσε προς την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας την Τετάρτη (02.09.2026).

Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος προς την Τουρκία, «εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», επισημαίνοντας ότι η επιθετικότητα «οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

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Μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε αναλυτικά:

«Ολοκληρώσαμε το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

»Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

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»Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γεραπετρίτης είχε υπογραμμίσει σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ότι «η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».