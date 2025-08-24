Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν στην Τήνο – Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν μαζί με την σύζυγό του με σκοπό να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Για τον λόγο αυτό φιλοξενήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στο σπίτι τους στην Τήνο.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, φαίνεται χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του, Μαριολίν και να ποζάρει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Στη λεζάντα της ανάρτησης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του για την θερμή υποδοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα», έγραψε συγκεκριμένα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luc Frieden (@luc.frieden)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη συγκεκριμένη ανάρτηση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αναδημοσίευσε στο story στο Instagram.

«Ήταν υπέροχο που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.