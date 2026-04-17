Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάλι στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο πλευρό του στενού του συνεργάτη και καθημερινά ζητά αναλυτική ενημέρωση για την υγεία του
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλέυεται σε κρίσιμη κατάσταση ο στενός του συνεργάτης

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο ο Γιώργος Μυλωνάκης μετέβη λίγα λεπτά μετά τις επτά το απόγευμα της Παρασκευής (17/04/2026)  ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες τρεις ημέρες βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη και της οικογένειάς του ενώ ζητά αναλυτική ενημέρωση για την υγεία του στενού του συνεργάτη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026), κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες τον επισκέπτονται καθημερινά.

 Μεταξύ όσων βρέθηκαν σήμερα στον «Ευαγγελισμό» ήταν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Χριστίνα Κοραή που μίλησε στο Live News, οι αρμοδιότητές του Γιώργου Μυλωνάκη αναμένεται να μοιραστούν μεταξύ των υπολοίπων υπουργών της Κυβέρνησης μέχρι εκείνος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. «Δεν σκοπεύω να κάνω καμία αλλαγή. Το γραφείο του τον περιμένει», τόνισε χαρακτηριστικά για τον συνεργάτη του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Οι εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
«Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια», επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh
Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του υπουργού Υγείας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και «παρακρατικό καθεστώς»
Άδωνις Γεωργιάδης και Σωκράτης Φάμελλος
Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει
Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί δεν θεμελιώνουν ποινικές ευθύνες και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας για υποθέσεις διαμεσολάβησης
Μάκης Βορίδης
8
Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη μάχη που δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και καταγγέλλει τη «δολοφονία χαρακτήρων»
Άκης Σκέρτσος
