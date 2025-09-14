Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον Αντόνιο Κόστα – Τη Δευτέρα το πρωί η συνάντηση στο Μαξίμου

Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις
Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα έχει το πρωί της Δευτέρας 15.09.2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα θα συναντηθούν στις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά το πέρας των μεταξύ τους συνομιλιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο τους στον Τύπο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχώρησε δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε πιο χαλαρό κλίμα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

