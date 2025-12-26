Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πόσταρε» στο Instagram βιβλία για τις γιορτές και ρωτά από ποιο να ξεκινήσει

Ανάμεσα στα βιβλία που ξεχώρισε ο πρωθυπουργός για να διαβάσει στις γιορτές είναι και του Σταύρου Θεοδωράκη με τίτλο «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα social media, κυρίως στο Instagram, όπου παρουσιάζει τα βιβλία που διαβάζει ή σκοπεύει να διαβάσει στις διακοπές του.

Αυτό συνέβη και φέτος, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, στο Instagram τα βιβλία που ξεχώρισε, αναφέροντας τους τίτλους και τους συγγραφείς των βιβλίων.

Ανάμεσά τους ήταν και το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη με τίτλο «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας».

Από την ελληνική βιβλιογραφία έχει επιλέξει, επίσης, το βιβλίο «Ψηφιακός Ανθρωπισμός» του Θεοφάνη Τάση. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι από τη διεθνή βιβλιογραφία.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός συνοδεύει το «ποστάρισμά» του με την ερώτηση: 

«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
110
86
61
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης και ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για εξόρμηση πόρτα – πόρτα: Σε εγρήγορση ακόμα και τις γιορτές
Την ίδια ώρα, αναμένεται να ανασκουμπωθούν και τα συνεδριακά όργανα, καθώς σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Συνέδριο του κόμματος θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο
Τα κάλαντα στον Νίκο Ανδρουλάκη 8
Newsit logo
Newsit logo