Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πόσταρε» στο Instagram βιβλία για τις γιορτές και ρωτά από ποιο να ξεκινήσει

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα social media, κυρίως στο Instagram, όπου παρουσιάζει τα βιβλία που διαβάζει ή σκοπεύει να διαβάσει στις διακοπές του.

Αυτό συνέβη και φέτος, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, στο Instagram τα βιβλία που ξεχώρισε, αναφέροντας τους τίτλους και τους συγγραφείς των βιβλίων.

Ανάμεσά τους ήταν και το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη με τίτλο «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας».

Από την ελληνική βιβλιογραφία έχει επιλέξει, επίσης, το βιβλίο «Ψηφιακός Ανθρωπισμός» του Θεοφάνη Τάση. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός συνοδεύει το «ποστάρισμά» του με την ερώτηση:

«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;».