Μη κρατικά πανεπιστήμια: «Συνταγματικό το πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος» λέει το υπουργείο Παιδείας μετά την ακύρωση τριών αδειών από το ΣτΕ

Στη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια επιμένει το υπουργείο Παιδείας, μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις οποίες ακυρώθηκαν τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι πλημμέλειες που διαπίστωσε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον νόμο 5094/2024.

Το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι σημερινές (13.08.2026) αποφάσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια όχι μόνο δεν θέτουν ζήτημα συνταγματικότητας, αλλά επαναλαμβάνουν τις κρίσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών ΑΕΙ υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ). Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε «το ακαδημαϊκό έτος να μη χαθεί για κανέναν φοιτητή».

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«Οχι μόνο δεν διατυπώνεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024, αλλά, αντιθέτως, επαναλαμβάνονται ρητά οι κρίσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι απορρίφθηκε ο λόγος ακύρωσης που αφορούσε τη μη πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών από το μητρικό ίδρυμα ή από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους όπου αυτό εδρεύει.

Οι τρεις πλημμέλειες που εντόπισε το ΣτΕ

Κατά την ερμηνεία που δίνει το υπουργείο στις δικαστικές αποφάσεις, οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν δεν αφορούν το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, αλλά τον τρόπο εφαρμογής του.

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Ειδικότερα, αφορούν την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), επιμέρους ζήτημα σχετικά με τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από την Αρχή, καθώς και τη μη έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ για τη συμμόρφωση με παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

«Πρόκειται για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο», τονίζει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η διάκριση αυτή είναι «ουσιώδης» και δεν δικαιολογεί ερμηνείες που δημιουργούν διαφορετική εικόνα για το περιεχόμενο και την έκταση των αποφάσεων του ΣτΕ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Πολιτεία έχει θεσπίσει «ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών για την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων», το οποίο, όπως σημειώνεται, ελέγχεται εξίσου αυστηρά από τη Δικαιοσύνη.

«Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος»

Το υπουργείο προαναγγέλλει άμεσες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόσο από το ίδιο όσο και από τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους φοιτητές που επηρεάζονται από τις αποφάσεις. «Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους», αναφέρεται.

«Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Νωρίτερα την Πέμπτη (13.08.2026) έγινε γνωστό ότι το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας προχώρησε στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για τις άδειες που αφορούν τα CITY University, Keele University και Anatolia College. Η απόφαση δεν αφορά το σύνολο των μη κρατικών πανεπιστημίων που λειτουργούν στη χώρα, αλλά τα συγκεκριμένα παραρτήματα.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος, σχολιάζοντας τις αποφάσεις, δήλωσε: «Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα».

«Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα», πρόσθεσε.