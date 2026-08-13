Η ΕΛΑΣ ανεβάζει τους τόνους για τα μη κρατικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του ΣτΕ

Νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση ανοίγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ιδιωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια πέρα από τη δικαστική εξέλιξη και να τη συνδέσει ευθέως με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδίασε και εφάρμοσε τον νόμο Πιερρακάκη. Η βασική κατηγορία της είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προχώρησε βιαστικά σε μια εμβληματική για την ίδια μεταρρύθμιση, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο ικανό να αντέξει στον έλεγχο της Δικαιοσύνης.

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Το ισχυρότερο πολιτικά σημείο της παρέμβασης αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές. Σύμφωνα με τον Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ, η ακύρωση των αδειών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για εκατοντάδες νέους και τις οικογένειές τους. Η Αμαλίας αποδίδει αυτή την ανασφάλεια όχι στην ίδια τη δικαστική απόφαση, αλλά στην κυβερνητική διαχείριση που προηγήθηκε.

Με αυτόν τον τρόπο η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να ανατρέψει το βασικό επιχείρημα με το οποίο η κυβέρνηση προώθησε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ότι δηλαδή η μεταρρύθμιση διευρύνει τις επιλογές των νέων και δημιουργεί ένα ασφαλές, αυστηρά εποπτευόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αντιπολιτευτική γραμμή απαντά ότι, όταν ακυρώνονται άδειες και προγράμματα σπουδών λίγο πριν ανοίξουν οι σχολές, το πρόβλημα παύει να είναι θεωρητικό και αποκτά άμεσες συνέπειες για τους φοιτητές.

Η διαφοροποίηση στη γραμμή Τσίπρα

Η ανακοίνωση έχει, πάντως, μια κρίσιμη πολιτική λεπτομέρεια. Η ΕΛΑΣ δεν περιορίζεται σε μια συνολική καταγγελία των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ούτε ζητεί απλώς την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Επαναφέρει τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, με έμφαση στη νομιμότητα, στην ακαδημαϊκή εποπτεία και στην προστασία των φοιτητών.

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Πρόκειται για μια γραμμή που επιδιώκει να διαφοροποιηθεί τόσο από την κυβερνητική πολιτική όσο και από μια απόλυτη άρνηση κάθε παρουσίας διεθνών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το μήνυμα είναι ότι η λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων δεν μπορεί να στηρίζεται σε χαλαρούς ελέγχους, ασαφή κριτήρια ή διαδικασίες που αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει την ΕΛΑΣ ως δύναμη θεσμικής αλλαγής και όχι απλώς καταγγελίας. Η αναφορά στη «σύνεση και την υπευθυνότητα» υπηρετεί ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Να εμφανιστεί το κόμμα ως πολιτικός φορέας που αναγνωρίζει τις νέες πραγματικότητες στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά απαιτεί σαφείς κανόνες, ισονομία και ουσιαστική κρατική εποπτεία.