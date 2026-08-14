Καλάθι τετραετίας με προεκλογικό «άρωμα» ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Μπαράζ συσκέψεων για να κλειδώσουν τα μέτρα

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού, την ερχόμενη Δευτέρα, από τα Χανιά -όπου βρέθηκε για ολιγοήμερες διακοπές- η κυβέρνηση «ανεβάζει ρυθμούς» εν όψει της ΔΕΘ.

Σε «μπαράζ» συσκέψεων η κυβέρνηση θα καταλήξει τόσο στην «Ατζέντα 2030» (το κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία) που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμπρωτεύουσα, όσο και στο «καλάθι» της ΔΕΘ.

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Κοινή συνισταμένη τους, είναι οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι «κερδισμένοι» της ΔΕΘ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ αναμένεται να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ, και όπως προαναγγέλει το οικονομικό επιτελείο, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες και οι νέοι.

Κάποιες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που φέρεται να έχουν οριστικοποιηθεί, είναι η μείωση της φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό.

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Για τους συνταξιούχους ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση των συντάξεων και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.

Για τους αγρότες η κατεύθυνση είναι η ενίσχυση του εισοδήματος μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αφορούν και σε μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ έμφαση δίνει η κυβέρνηση στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αγροτικής πολιτικής και της νέας ΚΑΠ (2028 – 2034).

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη αντιμετώπιση του δημογραφικού με παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας και κίνητρα προς τα ζευγάρια για να τεκνοποιήσουν.

Ως προς το στεγαστική πρόβλημα, προωθούνται παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί το κόστος στέγασης που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τα νέα ζευγάρια. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστούν τα προγράμματα για να βγουν στην αγορά κλειστά σπίτια, όπως και τα προγράμματα για παροχή κοινωνικής στέγης μέσα από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων του Δημοσίου ή την οικοδόμηση νέων κατοικιών.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της περιφέρειας με κίνητρα για να μετακομίσουν οικογένειες από τις μεγάλες πόλεις.

Πέρα όμως από τις οικονομικές εξαγγελίες, δεδομένου πως η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική, ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση και στο διακύβευμα της κάλπης για την ανάγκη σταθερότητας εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων, την οποία αναμένεται να τονίσει ότι μπορεί να εγγυηθεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ..

Με πρόταγμα την «Ατζέντα 2030»

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, το βράδυ του Σαββάτου 4 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «ξεδιπλώσει» και το σχέδιο της κυβερνητικής παράταξης για την «Ελλάδα του αύριο», τη διαμόρφωση του οποίου έχουν αναλάβει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τη συνδρομή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, παρεμβάσεις σε βάθος τεραετίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της στεγαστικής κρίσης, των παθογενειών του «βαθέως κράτους», με αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, αλλά και η προώθηση μεγάλων έργων υποδομών, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως επίσης και η ενίσχυση της Άμυνα, όχι μόνο σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και με την ενίσχυση της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ειδική ατζέντα σχεδιάζεται και για την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη – όπου η ΝΔ έχει διαρροές προς κόμματα δεξιότερα της – η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη νέα ΔΕΘτο 2030, το μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης κ.α. έργα.

Αμέσως μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ξεκινά εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών ανά την Ελλάδα για την ανάδειξη της «Ατζέντας 2030», του οδικού χάρτη για την επόμενη τετραετία, με τον οποίο η ΝΔ θα διεκδικήσει νέα εκλογική νίκη, την τρίτη κατά σειρά.