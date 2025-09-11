Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό του 8ο δημοτικού Φιλαδέλφειας: «Υποδεχόμαστε τους μαθητές, σε ένα σχολείο πλήρως ανακατασκευασμένο»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να παρακολουθήσει τον αγιασμό στο 8ο δημοτικό σχολείο και να ακούσει να χτυπά το σχολικό κουδούνι, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν ξεκινήσει ο αγιασμός, μίλησε με δάσκαλους και το προσωπικό του σχολείου και χαιρέτησε τους μαθητές. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους που ανακαινίστηκαν από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στη συνέχεια παρακολούθησε τον αγιασμό, υπό τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, στην αυλή του σχολείου.

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία», εξήγησε στους μαθητές για το από ποιον πήρε το όνομα το πρόγραμμα ανακαίνισης των σχολείων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί. Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

Ο πρωθυπουργός μετά τον αγιασμό, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.