Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό του ανακαινισμένου 8ο δημοτικού Φιλαδέλφειας

Το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από τα πολλά που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να παρακολουθήσει τον αγιασμό στο 8ο δημοτικό σχολείο και να ακούσει να χτυπά το σχολικό κουδούνι, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν ξεκινήσει ο αγιασμός, μίλησε με δάσκαλους και το προσωπικό του σχολείου και χαιρέτησε τους μαθητές. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους που ανακαινίστηκαν από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στη συνέχεια παρακολούθησε τον αγιασμό, υπό τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, στην αυλή του σχολείου.

Ο πρωθυπουργός μετά τον αγιασμό, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.

