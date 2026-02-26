Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δέχθηκε ευχές από τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τους δύο ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το κλίμα διαλόγου και ανταλλάσσουν απόψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Ερντογάν και Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, τον Φεβρουάριο του 2026 (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Ο Τούρκος πρόεδρος, γεννημένος το 1954, συμπλήρωσε το 72ο έτος της ηλικίας του.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τηλεφωνικές ευχές και από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, το βοσνιακό μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Μπετσίροβιτς, καθώς και από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται, οι συνομιλητές του ευχήθηκαν τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος τους ευχαρίστησε και επανέλαβε τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από τις ευχές, στην επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε αναφορά στη διατήρηση του διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις και για τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή.

