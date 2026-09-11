Ο Μαρινάκης απαντά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για το επίδομα ανεργίας: «Προσωπική μου θέση – Δεν είναι κυβερνητική πρόταση»

Σαφή απόσταση από κάθε εντύπωση κυβερνητικής εξαγγελίας παίρνει ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωπική του τοποθέτηση περί περιορισμού του στους δύο μήνες. Απαντώντας στις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η πρόταση «δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση» και ότι ο ίδιος είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει πως εξέφραζε προσωπική άποψη.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέρχεται στο επίδομα ανεργίας μετά τον πολιτικό θόρυβο που προκάλεσαν οι αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), επιλέγοντας αυτή τη φορά να βάλει καθαρή γραμμή ανάμεσα στην προσωπική του θέση και στην επίσημη κυβερνητική πολιτική. «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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«Δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση»

Στη δήλωσή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου Real Voice News, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το αν η θέση του για δίμηνη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προαναγγελία κυβερνητικής παρέμβασης.

«Διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», σημειώνει.

Ο Παύλος Μαρινάκης προσθέτει ότι τη συγκεκριμένη άποψη την έχει εκφράσει και στο παρελθόν, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για αλλαγή κυβερνητικής γραμμής ούτε για ειλημμένη απόφαση.

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«Κρούουν ανοιχτές θύρες»

Η πιο αιχμηρή απάντηση αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντέδρασαν στις δηλώσεις του.

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχειρώντας να αποδώσει τις αντιδράσεις σε πολιτική υπερερμηνεία μιας προσωπικής τοποθέτησης.

Η αιχμή στρέφεται ευθέως κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, που είχαν διαβάσει πίσω από τη δήλωση Μαρινάκη έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας.

«Ειδική μέριμνα» για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, μητέρες και εποχικούς

Ο Παύλος Μαρινάκης προσθέτει, πάντως, και μια δεύτερη παράμετρο στη συζήτηση, διευκρινίζοντας ότι ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο θα προχωρούσε κάποτε μια τέτοια αλλαγή, θα απαιτούνταν ειδικές εξαιρέσεις.

«Αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις», αναφέρει.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει «άνεργες μητέρες, ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικούς εργαζόμενους».

Η αναφορά στους εποχικά εργαζόμενους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για κατηγορία που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εποχικότητα της αγοράς εργασίας και για την οποία ένας οριζόντιος περιορισμός της διάρκειας του επιδόματος θα είχε διαφορετικές συνέπειες σε σχέση με άλλες κατηγορίες ανέργων.

Παύλος Μαρινάκης: Η δήλωση για το επίδομα ανεργίας που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν».

Ο ίδιος είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι «η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες».

Είχε, παράλληλα, συνδέσει τη θέση του με την εικόνα της αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι πόροι που θα εξοικονομούνταν από έναν τέτοιο περιορισμό θα μπορούσαν να διοχετευθούν «στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για να επιδοτηθεί η εργασία».

ΠΑΣΟΚ: «Λαγός της κρυφής ατζέντας»

Το ΠΑΣΟΚ είχε αντιδράσει με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «λαγό» κυβερνητικών σχεδιασμών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς είχε υποστηρίξει ότι ο Παύλος Μαρινάκης «μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας», είχε προσθέσει, κάνοντας λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα».

Με τη νέα δήλωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί ουσιαστικά να αποσυνδέσει πλήρως την προσωπική του άποψη από έναν τέτοιο κυβερνητικό σχεδιασμό.

ΕΛΑΣ: «Θα αφήσει τους ανέργους χωρίς δίχτυ προστασίας»

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία χαρακτήρισε την τοποθέτηση Μαρινάκη «κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη».

Η ΕΛΑΣ είχε υποστηρίξει ότι ένας περιορισμός της διάρκειας του επιδόματος θα άφηνε τους ανέργους χωρίς επαρκές δίχτυ προστασίας και είχε εντάξει τη δήλωση σε μια ευρύτερη κριτική προς την κυβέρνηση για την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές παροχές.

Νέα Αριστερά: «Θέλει την απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων»

Από την πλευρά της, η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι «σε μια οικονομία στην οποία οι εργαζόμενοι αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα, καθώς το κόστος ζωής εκτοξεύεται κάθε μήνα λόγω της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει την απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων. Θέλει, δε, να μετακυλήσει την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας στους ίδιους τους ανέργους».