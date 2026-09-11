Σε αγιασμό σχολείων στην Κύμη ο Κωνσταντίνος Τασούλας: : «Για τον καθένα υπάρχει ένας δρόμος που τον περιμένει»

Σε σχολεία της Κύμης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (11.09.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την τελετή του αγιασμού με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στέλνοντας μήνυμα στους μαθητές να μη φοβούνται τον κόπο και να εμπιστευθούν τη δύναμη της παιδείας. «Χάρη στη μόρφωση μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής και να νικήσουν τη μοίρα τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απευθυνόμενος στα παιδιά που επέστρεψαν στα σχολεία, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση είναι ταυτόχρονα «χαρά και κόπος» και τα προέτρεψε να μην αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες. «Μην ξεγελαστείτε ποτέ και φοβηθείτε τον κόπο. Ο κόπος είναι ευλογημένος», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη μόρφωση ως εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή.

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Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η παιδεία είναι και χαρά και κόπος»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στον αγιασμό του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου και του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης, όπου μίλησε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

«Η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, το σχολείο είναι ταυτόχρονα και χαρά και κόπος», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέσα από την προσπάθεια τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους.

«Χάρη στη μόρφωση μπορούν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια της ζωής τους. Χάρη στη μόρφωση μπορούν να κάνουν τους γονείς τους υπερήφανους», πρόσθεσε.

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«Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να είναι άριστοι»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η μόρφωση δεν ταυτίζεται με μια στενή αντίληψη περί αριστείας.

«Δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά πρέπει όλοι να είναι άριστοι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δεξιοτεχνίες, τη δική του επίδοση, τη δική του κλίση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι ακριβώς να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν αυτή την κλίση και να χαράξουν σταδιακά τη δική τους πορεία.

«Μην διστάζετε να ρωτάτε»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρότρυνε τα παιδιά να είναι ενεργά μέσα στη μαθησιακή διαδικασία και να μη φοβούνται να εκφράζουν απορίες.

«Μην διστάζετε να ρωτάτε, να ψάχνετε και στο σπίτι να προετοιμάζεστε για την επόμενη μέρα», είπε.

«Όταν δεν ξέρετε κάτι, σημαίνει ότι πρέπει οι δάσκαλοι να σας το εξηγούν περισσότερο. Γι’ αυτό είναι οι δάσκαλοί σας δίπλα σας», πρόσθεσε.

Οι αναφορές του ΠτΔ στις μεγάλες προσωπικότητες της Κύμης

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επέλεξε να συνδέσει το μήνυμά του με προσωπικότητες που κατάγονται από την Κύμη, υπενθυμίζοντας στα παιδιά ότι και εκείνοι ξεκίνησαν κάποτε από την ίδια αφετηρία.

«Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν κάποτε παιδί σαν κι εσάς», ανέφερε.

Ακολούθησαν αναφορές στον χαράκτη Δημήτριο Γαλάνη, στον συγγραφέα Παύλο Νιρβάνα, στον ναύαρχο Νικόλαο Παππά και στον ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου.

«Όλοι υπήρξαν κάποτε παιδιά που ξεκινούσαν κι εκείνα τη δική τους διαδρομή και κατάφεραν μέσα από την παιδεία τους να νικήσουν τη μοίρα τους», σημείωσε.

«Για τον καθένα υπάρχει ένας δρόμος»

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανήλθε στη σημασία της αφετηρίας που σηματοδοτεί η νέα σχολική χρονιά.

«Για τον καθένα και την καθεμιά σας υπάρχει ένας δρόμος που σας περιμένει. Αυτός ο δρόμος ξεκινάει σήμερα», ανέφερε.

Και κατέληξε ευχόμενος στους μαθητές: «Καλή χρονιά, καλή πρόοδο και πάντα να πετυχαίνετε τους στόχους και τα σχέδιά σας στη ζωή».