Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: «Οι βαθιές τομές απαιτούν συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα»

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου πραγματοποίησε ομιλία στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του θεσμού.

«Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά με ποιον τρόπο και ποια ταχύτητα και ποιες δικλίδες ασφαλείας. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια το μυαλό, την ενσυναίσθηση, την συνείδηση των δικαστών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνοντας ότι «οι βαθιές τομές απαιτούν συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε επίσης ότι «στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της ΑΙ γίνεται συζήτηση για το αν μπορεί να έχει συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και χαίρομαι γιατί εδώ έχετε βρει ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας καταλύτης για τη βελτίωση αλλά ποτέ αντικαταστάτης της κρίσης του δικαστή»

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και για το «συνολικό σχέδιο η δικαιοσύνη σύντομα να απονέμεται πιο σωστά και πιο έγκαιρα» θέτοντας ως στόχο «μέχρι τα τέλη του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες».

Αναφορά έκανε και στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και άσκησε κριτική για τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει, εμμέσως, και τη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο και η αντιπολίτευση να θέλει να κάνει το άσπρο-μαύρο, όταν επιτίθεται στην κυβέρνηση, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς», ανέφερε απευθυνόμενος στους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάνοντας λόγο για «άδικη κριτική».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αναγνωρίζεται, όπως είπε, «με γενναιοδωρία η πρόοδος που έχουμε πετύχει».

Επίσης, συνεχάρη το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προσέγγισή του, όπως την περιέγραψε, η οποία επιχειρεί να αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας χωρίς να μεταφέρει σε αυτήν την ευθύνη της δικαστικής κρίσης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.