Πολιτική

Το πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενεργειακή κρίση θα περιγράψει το απόγευμα ο πρωθυπουργός

Το προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ακόμα ότι θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα έως το τέλος του μήνα για το ποσό που μπορεί να διατεθεί
Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν για την ακρίβεια αναμένεται να περιγράψει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα στην συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο Ertnews.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υπομονή έως το απόγευμα αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός θα δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση, νωρίτερα από το σύνηθες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Για τον σκοπό αυτό, καταγράφηκαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στα σχολεία και δρομολογήθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψή τους.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα δυναμικό σύστημα, στο οποίο οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών.

Φέτος, έχει προηγηθεί η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί. Μάλιστα, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Νέες λεωφορειακές γραμμές

Από αύριο ξεκινά η εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ στην Αττική.

Με την έναρξη λειτουργίας δύο νέων λεωφορειακών γραμμών και την επέκταση υφιστάμενων, διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς Μετρό και Προαστιακού.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συνδέεται με τον Σταθμό Κορωπί, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ελευσίνα με τον Σταθμό Αγία Μαρίνα και η Ραφήνα συνδέεται με τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με τον τρόπο αυτό, αναβαθμίζεται ουσιωδώς η διασύνδεση δύο σημαντικών λιμανιών της Αττικής, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. 

Αναστολή πλειστηριασμών

Αναστέλλεται για δώδεκα μήνες η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026. Από την αναστολή εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

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