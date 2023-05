Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές στην Τουρκία.

Μέσω twitter ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστό πως συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του και εξέφρασε τις θερμότερες ευχές για την ευημερία του τουρκικού λαού.

I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people.