Άγκυρα για συμμαχία Ελλάδας και Γαλλίας: «Καμία στρατιωτική συνεργασία κατά της Τουρκίας δεν θα πετύχει»

Αιχμές του τουρκικού ΥΠΑΜ για τις δηλώσεις Μακρόν στην Αθήνα και τα σενάρια γαλλικής παρουσίας στην Κύπρο
Μακρόν και Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, Σάββατο 25 Απριλίου 2026 (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την έντονη ενόχλησή της για τα μηνύματα που εξέπεμψαν από την Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας στην Ελλάδα, έδειξε το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026) η Άγκυρα, με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκονται οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες, κατά την Άγκυρα, «στοχοποιούν την Τουρκία» και «δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχίας και της αλληλεγγύης». Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σαφείς αιχμές τόσο κατά της Γαλλίας όσο και κατά της Ελλάδας, με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας να υποστηρίζει ότι τέτοιες δηλώσεις και σενάρια «ενισχύουν την ένταση» και ενέχουν τον κίνδυνο «υπονόμευσης της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

Η Άγκυρα στέλνει, μάλιστα, και προειδοποιητικό μήνυμα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ή συμμαχία επιχειρήσει να στραφεί εναντίον της Τουρκίας «δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας». «Όπως έχει τονίσει και ο υπουργός μας, σε κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα, εκείνοι που θα επιλέξουν να σταθούν απέναντι στην Τουρκία δεν θα ωφεληθούν, σε αντίθεση με όσους συνεργαστούν μαζί της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η τουρκική παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σαφή δήλωση στήριξης του Εμανουέλ Μακρόν προς την Ελλάδα. Κατά την παρουσία του στην Αθήνα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε διαμηνύσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς». Η φράση αυτή, σε συνδυασμό με τις συνομιλίες για την εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας.

Αντίδραση και για την Κύπρο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τοποθετήθηκε και για τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης ανάπτυξης γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τα κίνητρα μιας τέτοιας κίνησης.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, το καθεστώς ασφάλειας της Κύπρου καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες, ενώ η Τουρκία υπενθυμίζει ότι αποτελεί εγγυήτρια δύναμη. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι αναφορές για αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στη «Νότια Κύπρο» δεν συνοδεύονται από σαφή αιτιολόγηση ως προς τις ανάγκες ασφάλειας που θα κάλυπταν.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή και να εντείνουν την ένταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την Τουρκία να καλεί σε αποφυγή ενεργειών που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και να δημιουργήσουν νέους κινδύνους ασφάλειας.

Πολιτική
