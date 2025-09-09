Ο Νίκος Ανδρούλακης από τη ΔΕΘ θα βάλει «ταφόπλακα» σε κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Με κατηγορηματικό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην ΔΕΘ αναμένεται να ξεκαθαρίσει με τον πιο σαφή τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίζει στην Βουλή τα νομοθετήματα που θεωρεί ότι κινούνται προς όφελος των πολιτών διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να οδηγήσει σε συγκυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Η αναφορά αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη από τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μετά το άνοιγμα που έκανε ο πρωθυπουργός προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ όταν μίλησε για συγκλήσεις. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν επιθυμούν να πλανάται στον αέρα η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην περίπτωση που η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία.

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να έχει στην πρώτη σειρά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Τάσο Γιαννίτση και τον Σταύρο Μπένο θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει την προσήλωση του στο εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη.

Η κίνηση αυτή έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός ότι κυρίως αυτοί οι ψηφοφόροι εγκατέλειψαν το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη για να ακολουθήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς θεωρούσαν ότι ο πρωθυπουργός και η ΝΔ υπό την προεδρεία του είναι όμοροι χώροι με το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη.

Έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί σήμερα να δείξει στους κεντρώους ψηφοφόρους ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να κινείται πάνω στις εκσυγχρονιστικές ράγες και όχι στο αφήγημα του αριστερού παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωρίζει πολύ καλά ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ θα είναι καθοριστική, αφού θα πρέπει να πείσει τους έλληνες ψηφοφόρους ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί έτοιμη εναλλακτική πρόταση. Παράλληλα, θα πρέπει να δείξει ότι και ο ίδιος ως προσωπικότητα έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να αντιπαρατεθεί απέναντι στον πρωθυπουργό.

Φυσικά, τόσο το μήνυμα που θέλει να στείλει προς το κέντρο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και η τόνωση του ηγετικού του προφίλ έχουν να κάνουν προφανώς και με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια, που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να κινείται στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στην ΔΕΘ εμφανίστηκε να απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της, αλλά με αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη, έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα για το ΠΑΣΟΚ.

Σημαντικό στοιχείο σε όλη την ιστορία είναι οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το επόμενο χρονικό διάστημα με δεδομένο ότι αρκετές θα καταγράφουν και τις προθέσεις των πολιτών απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα.