Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο γρίφος των συνεργασιών: «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ απέναντι στη ΝΔ»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέφυγε να διευκρινίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συμπορευθεί μετεκλογικά προκειμένου να φύγει η ΝΔ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ελένη Καλογεροπούλου

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα των συνεργασιών άνοιξε πολλές συζητήσεις στον ευρύτερο πολιτικό χώρο, καθώς για πρώτη φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε με τον τρόπο του ότι για να νικηθεί η ΝΔ χρειάζονται συνεργασίες.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ απέναντι στη ΝΔ αλλά στο προσκήνιο» είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζοντας με τον τρόπο του ότι για κανέναν λόγο δεν πρόκειται να συνταχθεί με την ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συμπορευθεί μετεκλογικά προκειμένου να φύγει η ΝΔ. Όπως ήταν φυσικό η στάση του αυτή δημιούργησε ερωτηματικά αφού πολλοί αναρωτήθηκαν αν θα συνεργαζόταν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Γιάννη Βαρουφάκη προκειμένου να σταματήσουν μία ενδεχόμενη τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει κατ’ επανάληψη ότι με τα δύο αυτά κόμματα δεν θα συμπορευόταν για κανένα λόγο. Άρα το κόμμα που μένει για την ώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για το τι θα πράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίπτωση που τα σενάρια για την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα γίνουν πράξη.

Με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν τρέφει καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού τα πράγματα δεν μοιάζουν να είναι εύκολα. Από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας ούτε αντιπαθεί ούτε συμπαθεί τον Νίκο Ανδρουλάκη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν χρειαζόταν θα προχωρούσε σε μία συνεργασία.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απεύχεται αυτό το ενδεχόμενο, αφού κανείς δεν ξέρει που θα καθίσει δημοσκοπικά ένα κόμμα υπό την αρχηγεία του πρώην πρωθυπουργού και τι θα σημαίνει αυτό γενικότερα για το πολιτικό σύστημα.

Αν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να πλασαριστεί στην δεύτερη θέση, τι είδους συνεργασία θα κάνει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ;

Προφανώς όλα αυτά είναι σενάρια αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο χειμώνας θα είναι γεμάτος γεγονότα και εξελίξεις.

Στην ΔΕΘ πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στο ερώτημα με ποιους θα συνεργαστεί λέγοντας ότι: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις μήνες αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι
Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει άλλη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας με τον τρόπο του στον Αλέξη Τσίπρα μία νέα εσωκομματική κρίση
Ο Αλέξης Τσίπρας
Όλο το παρασκήνιο της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Η «μάχη» του κέντρου από τη ΝΔ
Ο Α. Λοβέρδος είχε εδώ και πολύ καιρό επαφές με την Πειραιώς, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει σιβυλλικά ότι «στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών»
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης 20
Μητσοτάκης: Εγκαινιάζεται το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών – Στόχος οι επενδύσεις 1 δισ. σε τεχνολογία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
To Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, με στόχο να προσελκύσει επενδύσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης 4
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»
«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης 361
Newsit logo
Newsit logo