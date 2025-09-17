Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο γρίφος των συνεργασιών: «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ απέναντι στη ΝΔ»

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα των συνεργασιών άνοιξε πολλές συζητήσεις στον ευρύτερο πολιτικό χώρο, καθώς για πρώτη φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε με τον τρόπο του ότι για να νικηθεί η ΝΔ χρειάζονται συνεργασίες.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ απέναντι στη ΝΔ αλλά στο προσκήνιο» είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζοντας με τον τρόπο του ότι για κανέναν λόγο δεν πρόκειται να συνταχθεί με την ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συμπορευθεί μετεκλογικά προκειμένου να φύγει η ΝΔ. Όπως ήταν φυσικό η στάση του αυτή δημιούργησε ερωτηματικά αφού πολλοί αναρωτήθηκαν αν θα συνεργαζόταν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Γιάννη Βαρουφάκη προκειμένου να σταματήσουν μία ενδεχόμενη τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει κατ’ επανάληψη ότι με τα δύο αυτά κόμματα δεν θα συμπορευόταν για κανένα λόγο. Άρα το κόμμα που μένει για την ώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για το τι θα πράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίπτωση που τα σενάρια για την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα γίνουν πράξη.

Με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν τρέφει καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού τα πράγματα δεν μοιάζουν να είναι εύκολα. Από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας ούτε αντιπαθεί ούτε συμπαθεί τον Νίκο Ανδρουλάκη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν χρειαζόταν θα προχωρούσε σε μία συνεργασία.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απεύχεται αυτό το ενδεχόμενο, αφού κανείς δεν ξέρει που θα καθίσει δημοσκοπικά ένα κόμμα υπό την αρχηγεία του πρώην πρωθυπουργού και τι θα σημαίνει αυτό γενικότερα για το πολιτικό σύστημα.

Αν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να πλασαριστεί στην δεύτερη θέση, τι είδους συνεργασία θα κάνει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ;

Προφανώς όλα αυτά είναι σενάρια αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο χειμώνας θα είναι γεμάτος γεγονότα και εξελίξεις.

Στην ΔΕΘ πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στο ερώτημα με ποιους θα συνεργαστεί λέγοντας ότι: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.