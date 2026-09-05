Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την παράσταση «Μήδεια» στο Κηποθέατρο Παπάγου

Την παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη με την καθηλωτική ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Nikita Milivojević παρακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ (4/9/2026) στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη θερμά την σπουδαία ηθοποιό και το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ που πλαισίωσε της παράσταση στου Παπάγου, με τη Ρένη Πιττακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο μεταξύ άλλων.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παπάγου, το οποίο φέτος διοργανώνεται για 32η συνεχή χρονιά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και αναδεικνύοντας τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων.