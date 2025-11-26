Πολιτική

Ο Νίκος Καρανίκας «στοχοποιεί» το περιβάλλον Τσίπρα – «Ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο αλλά δεν πήραν χαμπάρι ότι ο κόσμος άλλαξε»

Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας συνεργάτες του για γεωπολιτικές αυταπάτες, αναχρονισμό και χρόνια ανεπάρκεια
Ο Νίκος Καρανίκας
Ο Νίκος Καρανίκας / Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Μιλώντας στο Status FM της Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Καρανίκας δεν μάσησε τα λόγια του σχετικά με το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν στο στενό του περιβάλλον στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με ιδιαίτερα ευθύ και αιχμηρό ύφος, περιέγραψε μια ομάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ως «ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο όπως πριν από έναν αιώνα, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος είχε αλλάξει». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας ταλαιπώρησε για χρόνια το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γεωπολιτικές αυταπάτες και «επικοινωνιακή φούσκα»

Ο Καρανίκας στηλίτευσε τις γεωπολιτικές αυταπάτες που χαρακτήρισαν την περίοδο Τσίπρα, ειδικά την πεποίθηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα «χρηματοδοτούσε» την Ελλάδα. Μίλησε για «πέντε-έξι γελοίους» που πίστευαν ότι Ρώσοι ολιγάρχες θα βοηθούσαν τη χώρα, μια «εντελώς χρεοκοπημένη αντίληψη» που, όπως είπε, υπονόμευσε την αξιοπιστία της τότε κυβέρνησης.

 

Κατήγγειλε επίσης αυτό που ονομάζει «επικοινωνιακή φούσκα» με τα περίφημα «ζουρνάδες και νταούλια», εκτιμώντας ότι το κόμμα στηριζόταν σε κενή ρητορική αντί να διαμορφώσει ένα στιβαρό πολιτικό σχέδιο. Κατηγόρησε τον Τσίπρα και αρκετούς συνεργάτες του ότι ήταν «ανοργάνωτοι και χωρίς πυξίδα», γοητευμένοι από ακαδημαϊκούς τίτλους και ανίκανοι να επιλέξουν πολιτικούς ικανούς να κυβερνήσουν.

Αναχρονιστικοί και «άχρηστοι» συνεργάτες – Ένα κόμμα χωρίς αφήγημα

Ο πρώην σύμβουλος εμφανίστηκε εξίσου επικριτικός για τα διάφορα επιτελεία που περιστοίχιζαν τον Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τα «αναχρονιστικά», «αυτοαναφορικά» ή ακόμη και «άχρηστα». Υποστήριξε ότι το χειρότερο περιβάλλον βρισκόταν ακριβώς μέσα στο πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν «εξαίρετος οικονομολόγος αλλά καταστροφικός πολιτικός», πριν επισημάνει την παντελή απουσία συνεκτικού αφηγήματος κατά τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Λέγαμε μια μπουρδολογία που ήθελε να ακούσει ο κόσμος», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένα αξιόπιστο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στους Ευρωπαίους.

Ανατρέχοντας στην πορεία του κόμματος, ο Καρανίκας διακρίνει τρεις περιόδους: εκείνους που οδήγησαν τον Τσίπρα στην εξουσία πριν από το 2015, εκείνους που τον οδήγησαν στην παραίτηση μετά το 2015 και τέλος εκείνους που τον συνόδευσαν στις εκλογικές ήττες από το 2019 έως το 2023.

 

Ολόκληρη η ραδιοφωνική συνέντευξη εδώ:

 

Για τον ίδιο, όλες αυτές οι φάσεις αποκαλύπτουν την ίδια αδυναμία: την ανικανότητα του Τσίπρα να επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες. «Έχει δίκιο, κατά βάθος: δεν διάλεγε τους σωστούς ανθρώπους», κατέληξε.

