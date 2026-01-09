Ο Νίκος Νικολόπουλος «βλέπει» πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού – «Ταχύς βηματισμός για το κόμμα»

Τις έντονες διεργασίες γύρω από την προετοιμασία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των Ελλήνων Χριστιανοδημοκρατών και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Νικολόπουλος, μιλώντας σήμερα (09.01.2026) στον ρ/σ Alpha Radio 9.89.

Όπως τόνισε, μεταξύ του ίδιου και της Μαρίας Καρυστιανού υπάρχει πολιτική και ιδεολογική συγγένεια, χωρίς κομματικά στερεότυπα. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Νικολόπουλος, χαρακτήρισε την πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών «ομοϊδεάτισσα εν τη ευρεία έννοια», επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει αναφέρει δημόσια πως στο παρελθόν ψήφιζε τη «γαλάζια» παράταξη.

Ο κ. Νικολόπουλος εκτίμησε ότι η εξαγγελία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνει την άνοιξη, ενώ έκανε λόγο για «βηματισμό πολύ ταχύ» σε όλη την Ελλάδα, με πολίτες να αυτοοργανώνονται τοπικά, χωρίς ακόμα να συνδέονται με κάποιο πολιτικό κέντρο.

Νίκος Νικολόπουλος: «Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων”»

Αναφερόμενος στον δικό του ρόλο, ο Νίκος Νικολόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει θέση στο προσκήνιο: «Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων” σε ένα κίνημα πολιτών και να μη φαίνομαι πουθενά. Δεν με πειράζει. Και ο Λαλιώτης φαινόταν πάντα;». Ξεκαθάρισε δε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα αναιρούσε την πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα.

Κατά την άποψή του, η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε «σιωπηρή αλλά βαθιά αναδιάταξη», με τη Μαρία Καρυστιανού να λειτουργεί ως καταλύτης για μια κοινωνία που «ασφυκτιά από την επανάληψη, την απαξίωση και την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα δεν ακούει».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο Νίκος Νικολόπουλος άφησε ανοιχτό το παράθυρο, ακόμα κι αν η ίδια η Μαρία Καρυστιανού τις αποκλείει κατηγορηματικά. «Τώρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Εάν εκείνη την ώρα οι Τούρκοι κάνουν κατάληψη στα Ίμια, τι θα πω; Ότι δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με επικεφαλής τον Καραμανλή;», σχολίασε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνθήκες θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τελικά τις συμμαχίες.