Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης του Χακάν Φιντάν στην Ελλάδα – Οι ισορροπίες και οι επιδιώξεις της Άγκυρας

Σε αυτή τη φάση, η προσπάθεια του Ερντογάν να προσεταιριστεί εκείνους που λένε ότι ο Νετανιάχου σέρνει από τη μύτη τον Τραμπ έχει πέσει στο κενό, οπότε, πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξει στο εσωτερικό του κινητικότητα
Χακάν Φιντάν
Χακάν Φιντάν / REUTERS / Umit Bektas
Κατερίνα Σερέτη

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δεν θεωρείται τυχαία από την Αθήνα.

Άνθρωποι με γνώση της κατάστασης, σημείωναν ότι οι εξελίξεις στο Ιράν και η αμηχανία που έχει παρατηρηθεί στην Άγκυρα, η οποία αισθάνεται παραγκωνισμένη από τις χώρες της Μέσης Ανατολής με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκπληρωθεί το όραμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, έχει προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Τουρκία. Έτσι, με την Τουρκία να μην έχει κερδίσει τίποτα σε διπλωματικό επίπεδο αναπόφευκτα οδηγείται σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά εδώ και δεκαετίες να  αναζητεί εύκολους εχθρούς για να βγει από το επικοινωνιακό αδιέξοδο στο εσωτερικό της. Και έτσι, φτάσαμε στην επίθεση του Χακάν Φιντάν. 

Παράλληλα, εκτιμούν ότι αυτό που ενοχλεί σφόδρα τον Ερντογάν είναι εκτός από την συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, είναι και το γεγονός ότι το Ισραήλ στο οποίο επιτίθεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ γεγονός που δυσκολεύει τον Τούρκο Πρόεδρο καθώς οι καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον είναι στις βασικές επιδιώξεις του.

Σε αυτή τη φάση, η προσπάθεια του Ερντογάν να προσεταιριστεί εκείνους που λένε ότι ο Νετανιάχου σέρνει από τη μύτη τον Τραμπ έχει πέσει στο κενό, οπότε, πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξει στο εσωτερικό του κινητικότητα.

Πάντως, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν ο ανταγωνισμός της Τουρκίας με το Ισραήλ φύγει από τα επίπεδα της ρητορικής, τότε αυτό θα σημάνει την πλήρη αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.  

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Φουλ επίθεση κατά της κυβέρνησης για Μακάριο Λαζαρίδη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα δώσει συγχωροχάρτι;»
«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε νέα του ανακοίνωση για τον Μακάριο Λαζαρίδη
ΠΑΣΟΚ
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «Ελένη Λουκά της πολιτικής» και την μιμήθηκε on air
«Έχετε κάποιο πρόβλημα; Με εμποδίζετε, τι κάνατε, με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω» άρχισε να λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμούμενη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου
39
ΠΑΣΟΚ: Πρόσω ολοταχώς για το μπρα ντε φερ στη Βουλή την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου
Κάνοντας λόγο για μία «εκβιαζόμενη, βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς», ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται ήδη για την ομιλία του στην Ολομέλεια την Πέμπτη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή
Αυστηρή απάντηση από το ΥΠΕΞ στις απειλές Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για την εξωτερική της πολιτική, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI 54
Kυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στα Χανιά και οι ευχές για το «Χριστός Ανέστη»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, παρακολούθησαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι 6
