Ο Σωκράτης Φάμελλος αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο – «Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια»

Θλίψη έχει σκορπίσει η ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ο βουλευτής και γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, από όλο το φάσμα, έστειλε συλλυπητήρια μηνύματα για την ξαφνική απώλεια με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να αναφέρει σε ανάρτησή του στο X:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Πλήθος μηνυμάτων από συνεργάτες και φίλους του Απόστολου Βεσυρόπουλου, έχει κατακλύσει τα social media.