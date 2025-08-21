Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το «αντίο» του πολιτικου κόσμου – «Ο άνθρωπος που πάλευε για όλη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας»

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου σήμερα Πέμπτη 21.08.2025 με τον πολιτικό κόσμο της χώρας να λέει το δικό του «αντίο» από ανακοπή καρδιάς.

Ο βουλευτής και γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος αφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο αρχικά τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου.

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε.

Συνάδελφοί του πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για την ξαφνική αυτή απώλεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με μία συγκινητική ανάρτηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, απέστειλε συλλυπητήρια δήλωση στην οποία αναφέρει: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με μία ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο:

«Απόστολε μας!

Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως με μία ανάρτησή της ανέφερε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και η Ντόρα Μπακογιάννη γράφοντας: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Η Έφη Αχτσιόγλου έστειλε με τη σειρά της συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε δήλωση στην οποία εκφράζει μεταξύ άλλων τη θλίψη μου για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια: «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».