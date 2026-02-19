Ο Σπύρος Μπιμπίλας «δίνει» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε το όριο»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι μία πολιτικός που συζητείται πολύ κυρίως λόγω της έντονης προσωπικότητας της, με πολλές διαμάχες να υπάρχουν στη Βουλή και να εμπλέκεται το όνομά της. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, μίλησε σε συνέντευξή του για την πρόεδρο του κόμματος, ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Action 24 για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις φωνές και την ένταση, «είναι στον χαρακτήρα της» προσθέτοντας ότι «σε συγκεκριμένους βουλευτές της ΝΔ το κάνει γιατί την έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν είναι άνθρωπος για να ενοχληθεί;».

Ακόμη παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο. Ναι, της το έχω πει και μου έχει απαντήσει “έτσι πρέπει να γίνει”».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ναι, έχει γίνει μέσα τη Βουλή ξεκατίνιασμα και έχω παρακολουθήσει εντάσεις μεταξύ ανθρώπων όπου χρησιμοποιήθηκαν όροι που δεν έπρεπε. Έχω διαπιστώσει στον δρόμο πολλούς που μου λένε “πες στη Ζωή να πει και άλλα”. Υπάρχουν μερικοί που αρέσκονται να βλέπουν τους πολιτικούς να σφαγιάζονται και υπάρχουν και άλλοι που το κατηγορούν».

Σχετικά με το αν ανησυχεί για το ότι έχουν μείνει 5 βουλευτές στο κόμμα, είπε ότι «έχει τεράστιο φόρτο, όμως κάνουν οξεία αντιπολίτευση».

Σχετικά με το εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι μία αυστηρή πρόεδρος, είπε ότι «είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει. Καλά κάνει και είναι αυστηρή γιατί τώρα που έχουμε μείνει 5 πρέπει να ελέγχει την κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολίασε πως δεν θέλει να ακούει καθόλου για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ό,τι δεν μπορεί να καταλάβει που βρίσκεται πολιτικά η Μαρία Καρυστιανού.