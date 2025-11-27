Ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη ΝΔ και τα μετεκλογικά σενάρια μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ανακατεύει την «τράπουλα» και βάζει στα τραπέζια των συζητήσεων σενάρια για την επόμενη ημέρα μετά τις εθνικές εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και με το ΠΑΣΟΚ, «ποντάροντας» όλα του τα «χαρτιά» στην αυτοδυναμία.

Ο Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε πως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χωρίζονται από ιδεολογική άβυσσο ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως τους ενώνει η πλειοδοσία.

«Μας χωρίζει άβυσσος ιδεολογική με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά, στα μεγάλα έβαζε τη χώρα – αναφέρομαι στο 2015 – πάνω από το κόμμα (…). Δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πρόταση δυσπιστίας, δεν θα υιοθετούσε τη ρητορική των άκρων της άκρας δεξιάς και των άλλων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών περί συγκάλυψης ή τα χαμένα βαγόνια και σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθούσε να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της ΝΔ απέναντι στην Χαριλάου Τρικούπη.

«Το δεύτερο διαφορετικό, που δυστυχώς ενώνει τον κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Τσίπρα – γιατί εκεί μπορεί να είναι εν δυνάμει συνομιλητές – είναι η πλειοδοσία» πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας αντιδιαστολή με την πολιτική πρακτική της ΝΔ.

«Ο Μητσοτάκης τι κάνει; Αυξάνει την πίτα, μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα, χωρίς να αυξάνει φόρους, και από τα παραπάνω έσοδα μειώνει συνέχεια τους φόρους και κοιτάει σιγά-σιγά να αυξήσει το εισόδημα του κόσμου και όσο πιο γρήγορα μπορεί». πρόσθεσε.

«Στόχος η αυτοδυναμία»

Το Μέγαρο Μαξίμου «βάζει φρένο» σε κάθε συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, με στελέχη του να θυμίζουν ότι πριν τις εκλογές του 2023, η Νέα Δημοκρατία, παρά τον νόμο της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε το «στοίχημα» της αυτοδυναμίας απέναντι στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Η στρατηγική Μητσοτάκη δεν πρόκειται να αλλάξει, δηλώνουν κατηγορηματικά συνεργάτες του. Η Νέα Δημοκρατία θα οδηγηθεί στις κάλπες με το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας, το οποίο συνδέει με την πρόοδο της χώρας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι εδραία η πεποίθηση ότι το «όχημα» για τη δημοσκοπική ανάκαμψη περνάει μέσα από τη στήριξη των πολιτών στα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά από μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα εισηγηθεί τη συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τις αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές. Παράλληλα, στη Βουλή, ξεκινά η επεξεργασία του Προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου, και περιλαμβάνει τις φοροελαφρύνσεις, που ενισχύουν τα εισοδήματα των πολιτών, τις αυξήσεις στις συντάξεις κ.α. μέτρα.

Αποδόμηση Τσίπρα

Την ίδια ώρα, παρά την αρχική απροθυμία του Μεγάρου Μαξίμου να ασχοληθεί με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τώρα, καθώς τα όσα γράφει στο βιβλίο του κυριαρχούν στην επικαιρότητα, κυβερνητικά στελέχη αλλάζουν «πλεύση». Τον αποδομούν, με σημεία αιχμής το «άδειασμα» των συνεργατών, που ο ίδιος διάλεξε στην κυβέρνηση του, αλλά και την παραδοχή ότι έβαλε τους πολιτικούς του αντιπάλους του σε μια διαδικασία σκευωρίας, χωρίς στοιχεία (υπόθεση Novartis), όπως τονίζουν.

«Οι πολίτες ψηφίζουν για το παρόν και το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Το βιβλίο του κ. Τσίπρα δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία του πρώην πρωθυπουργού. Δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βιώνουν δυσκολίες», δηλώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι τα όσα αφηγείται ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, υπενθυμίζουν στους πολίτες τις περιπέτειες που έζησε η χώρα, ενισχύοντας το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας, ενώ προσδοκούν ότι θα οδηγήσουν στη συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων.

Υπάρχουν όμως και κάποιες φωνές στο «γαλάζιο στρατόπεδο» που συνιστούν να μην υποτιμηθεί ο παράγοντας Τσίπρας και το ενδεχόμενο μελλοντικά σύμπραξης δυνάμεων της κεντροαριστεράς με στόχο «να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ωστόσο, προς το παρόν δεν διαβλέπουν κινδύνους για τη ΝΔ αλλά αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες αριστερές δυνάμεις, με τους κραδασμούς να φτάνουν και στη Χαριλάου Τρικούπη.