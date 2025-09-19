Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» κυβερνητική συγκάλυψη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Σωκράτης Φάμελλος ρίχνει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται αποφασισμένα να αναδείξουν την διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση σε ότι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αντί να καλέσουν στην εξεταστική επιτροπή τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, δηλαδή τα πρόσωπα δηλαδή που αναδείχθηκαν μέσα από την δικογραφία έστειλαν πρόσκληση για να καταθέσουν σε δύο νεκρούς.

Στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για κυβερνητική συγκάλυψη η οποία συνεχίζεται σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η ΝΔ αξιοποίησε την πλειοψηφία της στην εξεταστική επιτροπή κι απέκλεισε την κλήση ως μάρτυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Όμως στην επιτροπή δεν θα κληθούν ούτε τα βασικά στελέχη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων, όπως οι Ξυλούρης, Στρατάκης και Σεμερτζίδου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αφού προειδοποίησε ότι λόγω της διαδικασίας εξπρές που επέλεξε η κυβέρνηση υπάρχει κίνδυνος παραγραφής για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί σχετικά με την εμπλοκή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη και του υπομνήματος για το ΟΠΕΚΕΠΕ που παραδέχτηκε ότι ζήτησε και έλαβε.

«Στις 30 Ιουνίου ο βουλευτής Μαγνησίας κύριος Μπουκώρος είπε δημόσια ότι δεκαέξι μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή τον κάλεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου κυβερνητικά στελέχη και τον ενημέρωσαν ότι είναι στις παρακολουθήσεις. Ποια είναι αυτά τα κυβερνητικά στελέχη;» αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όσον αφορά τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε ότι στα μέσα Ιούνη του 2025 ζήτησε και έλαβε εσωτερικό σημείωμα από εξειδικευμένο συνεργάτη γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της κυβέρνησης.

«Ποιος είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης; Μήπως ο κύριος Βάρρας;» σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον Μάκη Βορίδη, αλλά τελικά κατέληξε στο Μαξίμου ως σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Τελικά, μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ως μάρτυρες θα κληθούν στην εξεταστική οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και όσοι είχαν θεσμικό ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα από το 1998 ως σήμερα.

Μάλιστα, στον αρχικό κατάλογο της ΝΔ συμπεριλαμβάνονταν και δύο αποθανόντα παλιότερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Βαγγέλης Σεφεριάδης και Τάσος Λέκκας.