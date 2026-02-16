Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό σήμερα Δευτέρα (16.2.26).

Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου ως παρατηρητής και θα την εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης (Board of Peace‎‎) είναι ένας διεθνής οργανισμός με σκοπό την επίβλεψη ειρηνευτικών διεργασιών σε πολεμικές συγκρούσεις. Βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης στις αρχές του 2026 και θα προεδρεύεται ισοβίως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για την ανάγκη συμμετοχής με αποκλειστικό θέμα συζήτησης για τη Γάζα, όπως προβλέπει και το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ.

Εκτός από την Ελλάδα, στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα παραστεί εκπρόσωπος της Ιταλίας και της Κύπρου, σχηματίζοντας έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πόλο. Η απόφαση των τριών χωρών να λάβουν μέρος ως παρατηρητές ικανοποίησε την αμερικανική πλευρά.