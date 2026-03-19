Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Συγκινημένος στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Βουλή

Την τελευταία του ομιλία, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, έκανε σήμερα (19.03.2026) ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ημέρες μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Τα βλέμματα της «πράσινης» παράταξης –αν όχι όλη της Βουλής- στράφηκαν σήμερα στον Αρκά βουλευτή, ο οποίος αφού παραιτήθηκε, ανακοίνωσε πως θα παραδώσει την έδρα του και ζήτησε να βρεθεί στο βήμα της Ολομέλειας για μία τελευταία φορά. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έριξε την «αυλαία» στην συζήτηση που γίνεται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Ως απάντηση σε όσα του καταλογίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε πως πάλεψε γενναία, δεν φοβήθηκε τίποτα και πως στα 17 χρόνια της πορείας του, δεν καταψήφισε ούτε ένα άρθρο του κόμματός του.

Δείτε live την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής:

«Όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία, είπα την γνώμη μου, δεν άρεσε στην ηγεσία και αποφάσισε να με διαγράψει. Εύχομαι το κόμμα μου να διαπρέψει στις επόμενες εκλογές. Το κόμμα δείχνει δυσαρμονία… Δεν διαπραγματεύομαι την επιλογή των πολιτών, δεν την μεταφέρω από κόμμα σε κόμμα. Υπερήφανα αποχωρώ. Ευχαριστώντας του συναδέλφους μου και όλους εσάς που με εκλέξανε αντιπρόεδρο της Βουλής», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ευχήθηκε το κόμμα του να διαπρέψει στις επόμενες εκλογές και κατέβηκε από το βήμα, με τους παρευρισκόμενους να προχωρούν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στη συνέχεια αποχαιρέτησε κάθε βουλευτή ενώ ο Δημήτριος Νάτσιος, ως ένδειξη σεβασμού, καθυστέρησε τη δική του ομιλία μέχρι να ολοκληρωθεί ο αποχαιρετισμός.

Την Τρίτη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media για το «τέλος εποχής» από το ΠΑΣΟΚ, γράφοντας πως κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής».

«Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας , την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα , να την πω όσες φορές χρειαστεί. Αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής. Σήμερα θα ψηφίσω το νέο Αντιπρόεδρο και αύριο στις 13:00 θα μιλήσω στην ολομέλεια της βουλής, όπου θα παραδώσω την έδρα μου», είχε γράψει.

Ολόκληρη η ομιλία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στην πολιτική υπάρχουν ερωτήματα και διλήμματα. Συνήθως δεν είναι δύσκολο να απαντήσεις στα ερωτήματα. Έχεις άλλωστε πολλές επιλογές. Από την σιωπή έως την θορυβώδη διαμαρτυρία ή και την αποχή, ο δρόμος είναι μακρύς. Εγώ στην ζωή μου επέλεξα να μην μείνω σιωπηλός ούτε αμέτοχος. Ιδιαίτερα τα τελευταία 17 χρόνια ως βουλευτής ενός μεγάλου και ιστορικού για την πατρίδα μας κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, δεν κρύφτηκα ποτέ και από κανέναν.

Τήρησα πιστά το γράμμα του Συντάγματος ότι ο Βουλευτής βούλεται ελεύθερα και παράλληλα υπήρξα απολύτως πιστός στις αρχές του κόμματός μου χωρίς να παρεκκλίνω ή να τις προδώσω σε δύσκολες στιγμές, γιατί από τότε που εκλέχτηκα μόνον εύκολες δεν ήταν οι περίοδοι που βίωσα. Εκλέχτηκα με την ψήφο των Αρκάδων συμπατριωτών μου 8 φορές.

Μέσα από το αξίωμα του βουλευτή, υπερασπίστηκα τη χώρα μου στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος, ενώ ήμουν μόλις λίγους μήνες εκλεγμένος βουλευτής, χωρίς ευθύνες του παρελθόντος. Πάλεψα να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ με μεγάλο προσωπικό κόστος. Βίωσα πρωτόγνωρες καταστάσεις! Δεν τα παράτησα, ακόμη κι όταν σε κάθε ψηφοφορία κάποιος βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ έφευγε! Έμεινα εκεί βάζοντας πλάτη στα δύσκολα!

Υπερασπίστηκα τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματός μου στην πράξη. Έλεγα πάντα την άποψή μου και ψήφιζα με βάση τη θέση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ούτε ένα άρθρο δεν έχω καταψηφίσει στα 17 χρόνια. Υπερασπίστηκα τη Δημοκρατία απέναντι στη νεοναζιστική μισαλλοδοξία. Μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο της Αρκαδίας, στις εκλογές του 2015, νικήσαμε και δεν εκλέχθηκε βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Αρκαδία.

Υπερασπίστηκα το θεσμό της Δικαιοσύνης, όχι γιατί δεν αναγνωρίζω τα προβλήματα, αλλά γιατί πιστεύω ότι η ενδυνάμωση των θεσμών περνάει μέσα από τη δημόσια στήριξή τους. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε τότε από τη δήλωση μου, με τα γνωστά δημοσιεύματα για πιθανή διαγραφή μου, με εξέπληξε. Ως στενός συνεργάτης του προέδρου τότε, έπαιξα καταλυτικό ρόλο στο να μη δεχτεί να ενημερωθεί από την κυβέρνηση για το λόγο παρακολούθησης του, αλλά να ακολουθήσει το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης με τα γνωστά αποτελέσματα.

Υπερασπίστηκα, στη Βουλή, τον σεβασμό απέναντι στον συνάδελφο και στη γυναίκα, χωρίς να σκεφτώ το κόμμα προέλευσής του. Υπερασπίστηκα τη χρηστή διαχείριση και τη διαφάνεια του δημόσιου πλούτου ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, για το οποίο η Ε.Ε. μας συνεχάρη. Πάλεψα για την Αρκαδία μας με όλες μου τις δυνάμεις και καταφέραμε πολλά!

Μετά από 17 χρόνια στη Βουλή, ένα όμορφο ταξίδι που το οφείλω στους Αρκάδες, στο ΠΑΣΟΚ, στην οικογένειά μου και στους συνεργάτες μου, κλείνει τον κύκλο του. Τους ευχαριστώ».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια»

Στη χθεσινή του συνέντευξη στο Mega, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους της απομάκρυνσης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, από την ΚΟ του κόμματος, «ξορκίζοντας» τα περί μη σεβασμού στη διαφορετική άποψη στο εσωτερικό του κόμματος.

Υποστήριξε πως σέβεται τη διαφορετική άποψη, τα όργανα και τον δημόσιο λόγο του καθενός και σημείωσε ότι το έχει αποδείξει, καθώς είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τις λιγότερες διαγραφές στο ενεργητικό του.

Θύμισε όμως ότι την ημέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονταν η συζήτηση για τη δικαστική απόφαση που καταδίκαζε το κράτος των υποκλοπών, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με εμπειρία, δεν είπε τίποτα για όλα αυτά.

«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής», είπε, «δεν δέχομαι λοιπόν κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, δεν δέχομαι αυτή να εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της ΝΔ». Πρόσθεσε δε, ότι οι διαγραφές δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε προτεραιότητά του, αλλά πως είναι το έσχατο μέσο όταν βλέπει να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας.