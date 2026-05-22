Οι 4 σωματοφύλακες της Μαρίας Καρυστιανού και οι εικόνες που παρέπεμπαν σε άλλη εποχή

Η γυναίκα που «μπήκε» στα σπίτια όλων ως η χαροκαμένη μάνα που έχασε το παιδί της σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της χώρας, κατάφερε με αυτή την κίνηση να εμφανίσει ένα απόμακρο πρόσωπο
Η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η παρουσία ανδρών ασφαλείας στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού. Οι σωματοφύλακες στέκονταν δίπλα της καθόλη τη διάρκεια παρουσίασης του νέου κόμματος την Πέμπτη (21.5.26).

Η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στο θέατρο Ολύμπιον το απόγευμα συνοδευόμενη από τέσσερις σωματοφύλακες. Οι άνδρες ασφαλείας έκαναν χώρο στην πρόεδρο του νέου κόμματος, δημιουργώντας ωστόσο μια περίεργη αίσθηση σε όσους θέλησαν να δουν από κοντά τη Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στην τραγωδία των Τεμπών αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν διαδικτυακά την παρουσίαση του νέο κόμματος

Η εικόνα όμως της ίδιας πλαισιωμένης από ανθρώπους που την προστάτευαν ώστε να μην την πλησιάσει κανείς και παράλληλα την κρατούσαν μακριά από τους υποστηρικτές ξένιζε. Μάλιστα, το γεγονός σχολιάστηκε με καυστικό τρόπο από τις πρωινές εκπομπές.

 

Η γυναίκα που «μπήκε» στα σπίτια όλων ως η χαροκαμένη μάνα που έχασε το παιδί της σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της χώρας, εμφάνισε ένα απόμακρο πρόσωπο που παρέπεμπε σε παλαιότερες εποχές και όχι στο καινούριο που φιλοδοξεί να φέρει η ίδια στην πολιτική σκηνή.

