Παναγιώτης Ψωμιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν μου άρεσε, δεν είδα ενθουσιασμό, είναι ερασιτέχνες» 

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) μίλησε στον ΑΝΤ1 για την παρουσία του στη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Πήγα, όπως πήγα στον Αλαβάνο, όπως είχα πάει και στην Παπαρήγα, όπως έχω πάει και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ», είπε, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγα να ακούσω, γιατί σε μια Δημοκρατία, ή στη δήθεν Δημοκρατία, γιατί δεν έχουμε απόλυτη Δημοκρατία, πρέπει να ακούς όλες τις θέσεις» εξήγησε αρχικά ο Παναγιώτης Ψωμιάδης γιατί βρέθηκε στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην βουλευτής, νομάρχης και περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης είπε στη συνέχεια πως βρέθηκε στην εκδήλωση από περιέργεια, προκειμένου, όπως είπε, να ακούσει τις θέσεις που παρουσιάστηκαν.

Ο κ. Ψωμιάδης ρωτήθηκε επίσης αν η παρουσία του στην εκδήλωση έγινε έπειτα από συνεννόηση ή συμφωνία με τη Μαρία Καρυστιανού. Ο ίδιος το αρνήθηκε, λέγοντας: «Ούτε έχω βρεθεί, ούτε έχω μιλήσει με την κ. Καρυστιανού. Ήταν και κάποια επιθυμία κάποιων φίλων μας. Καθίσαμε όσο έπρεπε να καθίσουμε, είδα την εικόνα, η οποία δεν μου άρεσε. Δεν είχε νεολαία, δεν είδα ενθουσιασμό».

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν αυτή ήταν η αιτία που αποχώρησε νωρίτερα από την εκδήλωση, ο κ. Ψωμιάδης απάντησε σε πιο έντονο ύφος: «Το τι θα κάνω δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Αυτό δεν αφορά κανέναν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ερωτηθείς τι ακριβώς δεν του άρεσε από την εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης σημείωσε: «Δεν είχε νεολαία, δεν είχε ενθουσιασμό, ήταν μόνο ηλικιωμένοι». Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν του άρεσε η εικόνα της απουσίας του συνόλου των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη.

Ο κ. Ψωμιάδης ανέφερε ακόμη ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν, κατά την άποψή του, μια εικόνα που ήθελε να περάσει η κ. Καρυστιανού, με ερασιτέχνες στο πλευρό της. «Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί έτσι. Πρέπει να περάσει στο καινούργιο. Είναι νέοι και δεν έχουν την εμπειρία», είπε.

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας: «Ας περιμένουμε την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά». Όπως σημείωσε, εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα βγει μπροστά, καθώς, κατά την άποψή του, «το έχει ανάγκη η κοινωνία».