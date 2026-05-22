ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέρχονται αυτή την ώρα οι δύο από τους 11 βουλευτές της ΝΔ που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας και οι δύο ελεγχόμενοι για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνουν έτοιμοι να καταθέσουν ενώπιον των δύο Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση.

«Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας.

«Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε επίσης ο Νότης Μηταράκης.

Ο Μιχάλης Δημητρακοπουλος, δικηγόρος των δύο γαλάζιων βουλευτών αλλά και της ελεγχόμενης για κακούργημα Κατερίνας Παπακώστα, δήλωσε επίσης: «Υπάρχει έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου η φερόμενη ζημιά όπως στην περίπτωση της κ. Παπακώστα περιορίζεται σε 7000 ευρώ στο δε κ. Μηταράκη σε 0».

Εχθές προσήλθαν οι δικηγόροι των μισών μη πολιτικών προσώπων που εμπεριέχονται στην ογκώδη δικογραφία και ζήτησαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Η διαδικασία λήψης εξηγήσεων ή νέων προθεσμιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα.